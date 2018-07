Los debagoiendarras hacen las maletas Vacaciones. Los debagoindarras también apuestan por el autobús para sus desplazamiento vacacionales. / UNANUE Hoy comienzan las esperadas vacaciones de verano para gran parte de la ciudadanía del Alto Deba, que cada año viaja más al extranjero El archipiélago maltés es uno de los destinos preferidos por la población del Alto Deba NAIARA GONZÁLEZ ARRASATE. Miércoles, 1 agosto 2018, 00:04

Recorridos mochileros, circuitos, escapadas a pueblos familiares, tranquilidad en las costas y vuelos hasta las islas más lejanas. Estos son algunos de los destinos que los debagoiendarras han elegido para disfrutar de sus días libres. Comienzan las vacaciones de agosto y este año los vascos están dispuestos a gastarse más dinero que en el verano pasado. La cifra asciende a unos 582,50 euros de media por persona, según un estudio realizado por Rastreator.com, un comparador online de productos y servicios.

Los destinos para viajar siguen aumentando año tras año, ya que cada vez es más sencillo desplazarse, de manera económica, a lugares de ensueño.

Malta El archipiélago maltés es uno de los destinos que más se ha puesto de moda en la comarca. El Caribe La República Dominicana, Punta Cana y Cuba, destinos muy visitados Turismo nacional Los pueblos de Burgos, Córdoba y Cáceres se llenan de familiares vascos en verano, además de los destinos de playa como Andalucía y las Islas Baleares.

La tendencia de quedarse dentro del Estado español está disminuyendo: «Este verano nos ha llamado la atención que Malta sea uno de los destinos más solicitados. Ha crecido mucho y vendemos el alojamiento junto con el vuelo», explica una de las trabajadoras de la agencia de viajes Zafiro Tours Oñati.

Sin embargo, los habituales pueblos de veraneo, las playas y montañas siguen siendo una apuesta segura para debagoiendarras como Patricia: «En agosto dedicamos tiempo para todo. Una semana vamos al pueblo donde nacieron mis abuelos, otra a algún camping cerca de la montaña y el resto del tiempo al hotel en primera línea de playa».

Son numerosas las páginas web que organizan los viajes según las preferencias y gustos del consumidor, pero todavía son muchas las personas que reniegan de las nuevas tecnologías y confían la gestión de sus vacaciones a las agencias de viajes. «Me parece más cómodo entrar en unas oficinas, explicar lo que me gusta y que me aconsejen a dónde ir. Creo que es más seguro que me organicen mis vacaciones personas que están formadas para ello y no un sistema informático», cuenta Álex, que recientemente ha contratado un viaje con Eroski Viajes.

Agencias como esta se dedican a diseñar un plan vacacional que se ajuste a los gustos y al presupuesto del consumidor. Hay propuestas de todo tipo y para todos los bolsillos: apartamentos, hoteles, cámpines, apartahoteles, cruceros... Todo lo que alguien se pueda imaginar.

«La clientela prefiere el hotel para las vacaciones de agosto. Este año se han vendido muy bien tanto los destinos a la costa, como los circuitos europeos y las islas», explica una de las trabajadoras de Eroski Viajes Arrasate.

A islas como Mallorca viajará la atxabaltarra Pilar: «Estaremos allí durante dos semanas. Hemos contratado el avión y el hotel a través de una agencia, para quitarnos de líos y agobios. Es una tranquilidad que nos lo organicen todo, te da otra seguridad a la hora de viajar fuera de la Península».

Poco 'todo incluido'

La media pensión, la completa y solo alojamiento con desayuno son las apuestas generales. «En agosto el 'todo incluido' no se vende mucho, la gente lo prefiere en otras escapadas que no sean en verano», explican desde Eroski Viajes Arrasate. «Optamos por alojarnos con media pensión, desayunar y cenar bien en el hotel y comer cualquier cosa en bares o chiringuitos», explica la atxabaltarra Pilar.

Sin embargo, bergareses como Juan sí se ponen la famosa pulsera del todo incluido: «Para una vez al año que me voy de vacaciones no escatimo en gastos. Mi pareja y yo viajamos todos los veranos al mismo lugar, a la costa de Cádiz», explica. «Y lo hacemos con el 'todo incluido' porque nos encanta pasar tiempo en el hotel. Desayunar, comer, cenar, tomar un aperitivo en la piscina... Es un lujo que no puedo repetir en otros momentos».

Las agencias de viajes afirman que han aumentado los circuitos europeos. «Una de las escapadas más vendidas es el circuito por Praga, Viena y Budapest», especifican desde Zafiro Tours. «En este tipo de salidas se suele recomendar el alojamiento con desayuno», añade.

Familias, matrimonios y parejas jóvenes son quienes más viajan al extranjero. «Mi pareja y yo pasaremos diez días en la isla de Madeira y durante otros siete días recorreremos parte de Italia como mochileros», cuenta una joven eskoriatzarra. «A lo largo del año solemos ir de fin de semana a Asturias, Cantabria o Madrid; lugares que estén más cerca de casa y en verano nos gusta salir aunque sea un poco más lejos, por cambiar».

En Alto Deba hay más mochileros. «Mi marido y yo desde jóvenes preferimos patearnos los pueblos, las ciudades y costas. Cogemos a nuestras hijas, que ya están acostumbradas y viajaremos hasta Croacia» cuenta Asun. De momento solo tienen los billetes de avión comprados. «Nos gusta la aventura. Según vayamos llegando a los pueblos decidiremos dónde quedarnos a dormir, sin planes».

Viajar al Caribe

Hace años que está de moda viajar hasta el Caribe: República Dominicana, Bahamas, Riviera Maya, Punta Cana, Cuba... La agencia Zafiro organiza un circuito propio en Cuba: «Adaptamos el viaje a los gustos de la clientela», asegura una de las trabajadoras. «Recomendamos, por ejemplo, el recorrido que muestra La Habana y conseguimos que los turistas vivan el viaje como auténticos cubanos».

En este tipo de planes vacacionales en los que el desplazamiento puede durar hasta 48 horas, es importante saber que se necesitará más de una semana para conocer, en profundidad, el lugar elegido. «Solemos recomendar que la estancia mínima sea de quince días» aseguran desde la agencia, «aunque la gente que se anima a hacer viajes a lugares como el Caribe, se suele quedar incluso hasta tres semanas».

Predominio del coche

El coche sigue siendo el medio de transporte más utilizado por los habitantes de la comarca para viajar hasta sus destinos. Sin embargo, cada año aumenta el número que optan por el avión, tren o autobús.

Algunos de los viajes en autobús más frecuentados de la estación de Donostia son a ciudades españolas como Madrid, Barcelona y Gijón, y a destinos europeos como Oporto, Londres y Bruselas.

Se tengan vacaciones, o no; se disponga del mes de agosto al completo, dos semanas o simplemente días sueltos, lo importante es disfrutar del tiempo libre. Los habitantes del Alto Deba que tienen la oportunidad de descansar y desconectar durante este mes suelen aprovechar para viajar, pero también hay muchas personas que se quedan trabajando o disfrutando de sus días libres en casa. Hay numerosos lugares donde poder escaparse: las playas de Deba, Zarautz o Donostia; los montes como Kurtzebarri, Aizkorri o Anboto; las piscinas de Udala y el pantano de Urkulu, por ejemplo.

Para quienes prefieran planes culturales existe la opción de visitar el Santuario de Arantzazu, que permanecerá abierto durante todo el mes de agosto desde las 09.00 horas hasta las 20.00. Además, la Oficina de Turismo de Oñati ofrece visitas guiadas todos los días, tanto en euskera (11.30, 16.00 horas) como en castellano (10.30, 12.30, 17.00 horas).