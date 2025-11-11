Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Panorámica de Aretxabaleta y Arrasate con Udalatx y el mar que se adivina al fondo. OLIDEN

Arrasate-Mondragón

Debagoiena pone en marcha un proceso colaborativo para garantizar su futuro

Esta reflexión conjunta arrancará con una sesión abierta el miércoles 19 de noviembre en Etxaluze para compartir un diagnóstico de partida

Kepa Oliden

Arrasate-Mondragón

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:36

Comenta

La Mancomunidad de Debagoiena ha puesto en marcha un proceso participativo para garantizar el futuro de la comarca. Invita a la ciudadanía, instituciones y ... agentes sociales y económicos a imaginar juntos la Debagoiena del futuro. El propósito es crear un modelo de gobernanza compartido que permita responder a los retos ecosociales de Debagoiena y garantizar colectivamente su porvenir.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Gobierno Vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  2. 2 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  3. 3 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  4. 4

    El grupo de inversores vascos cierra su oferta para comprar Uvesco y anclarlo así en Gipuzkoa
  5. 5 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  6. 6 Nuria Roure, experta en sueño: «Dormir cuatro horas equivale a haber consumido unas seis cervezas»
  7. 7

    Iraitz Arrospide: «Subiendo Miracruz sentí lo que es la felicidad absoluta»
  8. 8 La Ertzaintza alerta de una estafa en Instagram mediante suplantación de identidad de personalidades públicas
  9. 9 Los hijos de inmigrantes en Euskadi: «En el colegio me insultaban por haber venido en patera y yo no sabía ni lo que era»
  10. 10 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Debagoiena pone en marcha un proceso colaborativo para garantizar su futuro

Debagoiena pone en marcha un proceso colaborativo para garantizar su futuro