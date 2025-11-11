Debagoiena pone en marcha un proceso colaborativo para garantizar su futuro

La Mancomunidad de Debagoiena ha puesto en marcha un proceso participativo para garantizar el futuro de la comarca. Invita a la ciudadanía, instituciones y ... agentes sociales y económicos a imaginar juntos la Debagoiena del futuro. El propósito es crear un modelo de gobernanza compartido que permita responder a los retos ecosociales de Debagoiena y garantizar colectivamente su porvenir.

«Si queremos garantizar un futuro para Debagoiena —tanto social como económico—, será imprescindible escuchar todas las voces y establecer una hoja de ruta común. Porque queremos seguir viviendo y trabajando aquí», señalaba Dorleta Elkorobarrutia, presidenta de la Mancomunidad.

Este proceso participativo auspiciado por la Mancomunidad a instancias de la iniciativa D2030, ha programado su primera sesión de reflexión el miércoles 19 de noviembre.

Este primer encuentro tendrá lugar en el edificio Etxaluze, en la sala Axeri, de 18.00 a 20.00 horas. Esta sesión inaugural servirá para compartir el diagnóstico inicial como punto de partida.

Posteriormente se celebrarán otras sesiones en enero, marzo y mayo. Así, el 27 de enero para imaginar el modelo de gobernanza; el 4 de marzo para continuar el diseño del modelo de gobernanza, y el 13 de mayo se acordarán los resultados y se evaluará el proceso.

Trabajo del curso 2025-2026

El proceso se desarrollará entre octubre de 2025 y junio de 2026, dividido en tres fases principales: La primera constituirá el punto de partida –octubre-noviembre– y estribará en aprender del camino recorrido y compartir el diagnóstico inicial.

En la segunda fase, de diciembre a febrero, se diseñará el modelo de gobernanza y la hoja de ruta. En la tercera y última fase, de marzo a junio, se extraerán las conclusiones para acordar los resultados y definir los siguientes pasos.

De este modo, durante el curso 2026-2027 se pondría en marcha un plan de acción para abordar de forma colaborativa los retos definidos.

Estructuras de participación

El proceso se articulará a través de distintas estructuras de participación, cada una con objetivos y funciones específicas, formadas por personas y agentes diversos.

La estructura de trabajo se configurará sobre la base de un 'grupo Motor' encargado de guiar la metodología y la coordinación; de unos 'espacios abiertos de reflexión' que estarán abiertos a todos los agentes y ciudadanos de la comarca, para la reflexión y la presentación de propuestas; de la 'Comisión Hazia', que recogerá las lecciones aprendidas del recorrido de D2030 y aquellas útiles para el futuro, y, por último, de una 'comisión de garantía' formada por representantes de los partidos con presencia en los ayuntamientos y que realizará el seguimiento del proceso.

Iniciativa D2030

En los últimos años, la red ciudadana D2030 ha abierto el camino hacia el desarrollo sostenible de la comarca mediante la cooperación. Sin embargo, a finales de 2026 concluirá su ciclo. La iniciativa D2030, tal y como la conocemos hoy, tendrá un cambio de liderazgo decidido por sus propios integrantes.

Los agentes han considerado que ha llegado el momento de transferir el liderazgo a la administración pública y dar un paso firme hacia una colaboración más efectiva. En ese camino han encontrado la complicidad y colaboración de la Mancomunidad de Debagoiena y de los ayuntamientos de la zona.

Por ello, se ha decidido poner en marcha un proceso participativo entre los distintos agentes comarcales, para reunir a quienes hasta ahora no habían estado presentes y construir juntos el futuro de Debagoiena.

Nuevo modelo de gobernanza

El objetivo principal del proceso es definir un modelo de gobernanza colaborativa que responda a los retos ecosociales de la comarca —es decir, quién, cómo y para qué trabajará en la construcción del futuro de Debagoiena—.

Además de identificar los desafíos, se busca definir cómo afrontarlos, promoviendo un modelo público-comunitario.

También se trabajará en recoger los aprendizajes que deja la red D2030, y acordar los retos de futuro y los recursos necesarios para afrontarlos; reforzar la confianza y la colaboración entre instituciones, sociedad y agentes locales. A todo ello se sumará el propósito de difundir los valores comunitarios y fortalecer el sentido de comunidad como comarca.