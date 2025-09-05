Cruz Roja entrega material escolar a 216 alumnos vulnerables

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:31 Comenta Compartir

Cruz Roja ha entregado material escolar a 216 alumnos en situación de vulnerabilidad residentes en los 7 municipios del Alto Deba. La donación de material escolar se ha incrementado un 7 por ciento en le último año debido al aumento de solicitudes.

Esta iniciativa solidaria ha sido desarrollada desde la sede de Cruz Roja en Elorregi-San Prudencio gracias a la labor de un equipo de 13 voluntarios y voluntarias de Cruz Roja. Se ha desarrollado en colaboración con los Servicios Sociales de los municipios de la comarca.

Para poder acceder a estas ayudas, las familias solicitantes deben residir en la comarca, tener hijos matriculados en los cursos de educación primaria y secundaria, tener reconocida su situación de vulnerabilidad