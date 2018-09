Cruda y feroz biografía de los RIP RIP. Eduardo Mancebo 'Portu' (bajo), Txerra Bolinaga (batería), Carlos Agirreurreta 'Mahoma' (voz) y Jul Bolinaga (guitarra) en directo. / TXISTO Un fancine-libro de 376 páginas reconstruye la trayectoria de la mítica banda punk | Judit Uriach y Nando Alonso han escrito a partir de numerosos testimonios el libro que se presenta hoy en el gaztetxe a las 19.00 KEPA OLIDEN ARRASATE. Sábado, 29 septiembre 2018, 00:40

Los RIP fueron una banda que «nunca quiso pasar a la posteridad ni ser recordada o reivindicada, pero quizás por eso, inevitablemente, lo ha conseguido». Iker Barandiaran, periodista, erudito musical y coautor del audiovisual 'RIP 25 urteko historia bizia' (2005), no podía falta en la 'cocina' de la nueva 'biografía' publicada sobre el mítico grupo punk arrasatearra.

'Larga vida a RIP' (Tóxico Records y El Lokal), que hoy sábado 29 se presentará en el gaztetxe (19.00), es un relato crudo y feroz que reconstruye la trayectoria de la banda a partir de los testimonios de Txerra Bolinaga -único superviviente del cuarteto- y de muchas de las personas que estuvieron al lado de RIP.

Los catalanes Judit Uriach y Nando Alonso son los autores de este volumen de 376 páginas que narra las vivencias del grupo arrasatearra contextualizado en la Euskal Herria de las décadas de 1980-1990.

Uriach y Alonso son dos «aficionados y practicantes del punk» que militan en diversas iniciativas en zona, y son además responsables del «muy recomendable y elaborado fanzine punk 'Silencio Tóxico'». Barandiaran presentaba así a estos seguidos de RIP que «conocieron a Txerra, batería del extinto grupo, en unas jornadas en Catalunya y se quedaron prendados de su cercanía» Tuvieron asimismo conocimiento del concierto-homenaje organizado a la muerte de Jul Bolinaga el 27 de junio de 2015 en Monterrón y «llegaron a la conclusión de que, a diferencia de otras bandas de la época como Cicatriz o Eskorbuto, no existía ninguna publicación escrita elaborada sobre la banda cerrajera y que se lo merecían».

Txerra se ofreció muy gustosamente a ayudarles y «nos puso en contacto a diversas personas que vivieron junto a la banda aquella época y a otros que colaboramos con los miembros de RIP en determinadas épocas».

Arrancaba así un proceso que se ha prolongado 2 años durante los que Judit y Nando han dedicado a realizar entrevistas, establecer contactos, viajar, recopilar material... Y han contado con la colaboración de personas afines a la banda, como Barandiaran, facilitando contactos, consiguiendo material, resolviendo dudas, realizando comprobaciones y correcciones. «Ha sido un auténtico placer colaborar con ellos, gente trabajadora, agradecida y apasionada» reconocía esta periodista musical arrasatearra.

'Larga vida a RIP' el fruto de este esfuerzo coral. Un volumen cuyo prólogo firma Jabi Destruye! y por cuyas páginas desfilan los testimonios de Txerra RIP, Jabi Destruye, Nabo Cirrosis, Niko MCD, Jou, Miguel Anti-régimen,Nekane, Isa IV Reich, Mac, Porru Cirrosis, Joni Destruye, Richard Brigada Criminal, Kopi, Pikotas Odio, Mamen Vulpess, Boliche Frenopàticss, Poti Cicatriz en la Matriz, Claus Vómito, Txus, Iker Barandiaran, Sílvia Último Resorte, Gos l'Odi Social, Marijo, Evaristo La Polla... y muchos otros.

El libro incluye además recortes y entrevistas, discografía completa, crónica del concierto homenaje a Jul y un CD Recopilatorio con 27 temas versionados por: Arkada Social, Andanada 7, Eskupe, Parianoix, Piztupunk, Never Surrender, Rat-Zinger, Ignotus, Karbunko, El Sonido de la Metralla, Kabreo, Punch A, The Potes, Sensa Yuma, Ansiolitikos, Atrako A Mano Armada, Des-Kontrol, Enatizo, Disface, Habeas Corpus, Dirty Brothers, Totälickers, The March y Emboskada. Entre estas destacan dos temas inéditos de RIP grabados para la ocasión por Txerra junto a miembros de Never Surrender, Yoko y Sala Strummer.

UK Subs

En pleno resurgimiento del fervor juvenil por los desaparecidos RIP, voces tan autorizadas como Pablo Cabeza, «posiblemente el mayor experto musical de Euskal Herria» en palabras de Barandiaran, «afirmaba rotundamente en nuestro documental que RIP era indudablemente una de las mejores bandas punk de toda Europa».

De hecho, en una entrevista que este periodista arrasatearra realizó años atrás a Charlie Harper, vocalista de la mítica banda inglesa UK Subs, que ha recorrido los escenarios de medio mundo durante décadas, «me comentó que en los 80 quedó impresionado con el directo de una banda». Esa banda era RIP.