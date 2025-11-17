El Consejo de la Infancia recopila sus propuestas para mejorar el municipio

El Consejo de la Infancia de Arrasate ha comenzado un nuevo curso con el objetivo de hacer oír la voz de las niñas y ... niños del municipio y fomentar su participación. En la primera sesión del nuevo curso se han realizado diferentes dinámicas para conocerse entre sí mejor y fortalecer la cohesión del grupo. Además, han tenido un espacio para aportar ideas para el parque infantil de Navidad Txikilandia y recoger propuestas para mejorar el municipio.

Para empezar la sesión, los participantes se han sentado en círculo y han recibido la bienvenida al Consejo. También se les ha explicado la estructura del encuentro.

A continuación, actividades como la ronda '¿Cómo vengo hoy?' y el juego 'La madeja de los nombres', les ha ayudado a conocerse mejor. Después, cada uno ha confeccionado su propia chapa con su nombre como símbolo de pertenencia al grupo.

Antes del descanso, han participado en un juego de preguntas y respuestas reflexionando sobre cuestiones como: ¿dónde se toman las decisiones para mejorar Arrasate?; ¿quién las toma?; ¿qué edad tienen esas personas?, y ¿Y es importante que la mirada de niños y adolescentes esté presente en esos espacios de decisión?

Ideas para Txikilandia

En la segunda parte de la sesión, dos coordinadores del equipo de Txikilandia han visitado el Consejo con el objeto recoger ideas y propuestas para la edición de 2026. Por medio de un audiovisual han explicado qué es Txikilandia, y los niños y niñas han compartido sus aportaciones utilizando diferentes materiales. Además, se han llevado la tarea de recoger las opiniones de sus compañeros y compañeras de clase en sus respectivos centros escolares.

Para finalizar la sesión, los miembros del Consejo de la Infancia han recopilado las primeras propuestas para mejorar Arrasate, que presentarán en la próxima reunión a la alcaldesa y concejales.

El Ayuntamiento ha destacado que el Consejo de la Infancia es una herramienta valiosa de participación y educación democrática, y ha agradecido el compromiso de las niñas y niños del municipio «por ayudar a mejorar Arrasate desde su propia mirada».

«Escuchar la voz de la infancia es fundamental para construir nuestro pueblo. Su mirada fresca y comprometida tiene mucho que aportar», han subrayado desde el Consistorio.