Algunas de las niñas y niños que forman parte del Consejo de la Infancia de Arrasate. OLIDEN

Arrasate-Mondragón

El Consejo de la Infancia recopila sus propuestas para mejorar el municipio

En su primera reunión del nuevo curso han abordado también las ideas y propuestas para la próxima edición del PIN Txikilandia

Kepa Oliden

Arrasate-Mondragón

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:10

Comenta

El Consejo de la Infancia de Arrasate ha comenzado un nuevo curso con el objetivo de hacer oír la voz de las niñas y ... niños del municipio y fomentar su participación. En la primera sesión del nuevo curso se han realizado diferentes dinámicas para conocerse entre sí mejor y fortalecer la cohesión del grupo. Además, han tenido un espacio para aportar ideas para el parque infantil de Navidad Txikilandia y recoger propuestas para mejorar el municipio.

