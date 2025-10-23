Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La intervención iniciada a finales de verano ha mejorado el edificio y su eficiencia energética. DV

Arrasate-Mondragón

Concluye la renovación del tejado de la escuela de Erguin por 316.825 euros

Durante la obra se han detectado daños en algunos aleros que han sido reparados y se han instalado nuevos refuerzos estructurales

Kepa Oliden

Arrasate

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:22

Comenta

El Ayuntamiento ha finalizado las obras de renovación del tejado del edificio escolar de Erguin una inversión de 316.825 euros. Esta intervención, iniciada ... a finales del verano, se ha llevado a cabo con el objetivo de mejorar el estado del edificio escolar y garantizar la eficiencia energética del mismo.

