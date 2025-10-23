Concluye la renovación del tejado de la escuela de Erguin por 316.825 euros

El Ayuntamiento ha finalizado las obras de renovación del tejado del edificio escolar de Erguin una inversión de 316.825 euros. Esta intervención, iniciada ... a finales del verano, se ha llevado a cabo con el objetivo de mejorar el estado del edificio escolar y garantizar la eficiencia energética del mismo.

También se han realizado trabajos de seguridad no previstos

A medida que progresaban las obras, los técnicos municipales y de la empresa adjudicataria detectaron la necesidad una intervención mayor de la prevista inicialmente. En concreto, se comprobó que algunos aleros estaban dañados, por lo que fue necesario repararlos e instalar nuevos refuerzos estructurales. Gracias a estos refuerzos, en el futuro será posible instalar placas solares, haciendo que el edificio sea más sostenible.

En el edificio de Bedoñabe se construirá un nuevo parque pedagógico cuyas obras se prevé que se inicien a primeros de año

El presupuesto de adjudicación de las obras ha sido de 316.825,27 euros (IVA incluido), y los trabajos han sido ejecutados por la empresa Construcciones Echaide S.A.

Mejoras

Con las obras, se ha mejorado el estado general de la cubierta del edificio, se han adoptado medidas para evitar humedades y filtraciones, y se ha reforzado el aislamiento para garantizar el bienestar de toda la comunidad educativa. En los últimos años se habían detectado diversas filtraciones en el tejado.

En palabras de la concejala de Bienestar, Educación y Convivencia, Jasone Giraldo, «con estas obras, el edificio Erguin de la Herri Eskola contará con mayor seguridad y una mejor eficiencia energética. Al ser un edificio de titularidad municipal, nuestro objetivo ha sido reforzar las labores de mantenimiento para que se conserve en buen estado, y promover el uso de energías renovables de cara al futuro. Por ello, los refuerzos realizados permitirán instalar placas solares en los próximos años».

Obras en los últimos años

En los últimos años se han llevado a cabo diversas intervenciones para mejorar las Escuelas Públicas de Arrasate, y el Ayuntamiento prevé realizar otras a corto plazo. En el caso de la escuela de Erguin, en 2024 se realizaron las obras del parque pedagógico, y la renovación del tejado ha sido la segunda gran actuación.

Por otro lado, en la escuela de Bedoñabe, en el edificio escolar del barrio de San Andrés, se construirá próximamente un nuevo parque pedagógico.

Según han detallado desde el Ayuntamiento de Arrasate, el proceso de adjudicación ya está en marcha, y el consistorio espera que las obras proyectadas puedan comenzar en los primeros meses de 2026.