Un compendio de 25 años de zarzuela

Un momento de la representación de la zarzuela La Gran Vía llevada a escena en el Amaia antzokia en 2010.

Kepa Oliden Arrasate Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:21

La temporada de zarzuela llega este año con aroma a aniversario. Un cuarto de siglo da para mucho, y la asociación lírica Izaskun Murgia celebrará sus bodas de plata con una actuación que compendia sus 25 años de trayectoria sobre el escenario. Un repertorio de ocho coros de otras tantas zarzuelas, casi todas ellas ya interpretadas por la asociación, deleitarán al público los días 28, 29 y 30 de noviembre. La cita será como siempre en el Amaia antzokia, y las entradas se hallan a la venta al precio de 20 euros on line y en la taquilla del Amaia.

Será la ocasión de rememorar el recorrido de la asociación lírica Izaskun Murgia desde su debut en 2000 con 'La Tabernera del Puerto', y a la que en años sucesivos seguirían , 'Katiuska', 'Los Gavilanes', 'Luisa Fernanda', 'El Huésped del Sevillano', 'Baserria'¡ (El Caserío), 'La Leyenda del Beso', 'El Dúo de la Africana', 'El Barberillo de Lavapiés', 'La Corte de Faraón', 'La Gran Vía', 'La Revoltosa', Gigantes y Cabezudos'...

El de este año será un estreno aderezado con un toque de nostalgia. Al término de cada actuación se proyectarán unos breves audiovisuales con las imágenes de las zarzuelas interpretadas por la asociación a lo largo de 25 temporadas.

Mertxe Salaberri y Joserra Mendizabal, Belén Agirre, Mikel Izurrategi, Araceli Telletxea y Berta Amozarrain y Mikel Irizar y Susana Vázquez, se sucederán en las labores de presentadores y conducirán estos intermedios con proyecciones audiovisuales.

El programa de este año incluye la interpretación por este orden de 'Cuando sale el sol' (El Caserío', de J. Guridi), 'Cosacos de Kazan' (Katiuska, de P. Sorozábal), 'Amor de hombre' (La Leyenda del Beso, de Soutullo y Vert), 'Las calle Polka' (La Gran vía, de Chueca), 'Seguidilla' (El Bateo, de Chueca), 'Coro de repatriados' (Gigantes y Cabezudos, de M.F. Caballero), 'Ronda de enamorados' (La del Soto del Parral, de Soutullo y Vert) y 'Marcha de la Amistad' (Los Gavilanes, de J. Guerrero).

Para cada obra, los cantores y cantoras lucirán algún complemento a tono con el argumento de cada pieza; de baserritarras en 'El Caserío', con gorros rusos para 'Katiuska' o con un toque gitano para 'La Leyenda del Beso'.

Sin solistas

En todos los casos serán actuaciones corales, «y no habrá solistas», destacaba Mertxe Salaberri, directora escénica de la asociación lírica. Con ello «queremos que todo el protagonismo recaiga en el coro» subrayaba. Y será el coro de la asociación al completo, con sus cincuenta voces femeninas y masculinas, al corresponde la actuación estelar en esta antología de zarzuela.

«El coro ha sido la base de estas 25 temporadas de zarzuela», recordaba Salaberri, y por eso en este señalado aniversario han querido otorgar al coro como tal el protagonismo principal,

La directora escénica remarcaba asimismo que, con esta recapitulación de 25 años de zarzuela, «queremos agradecer al público que con tanta fidelidad nos sigue temporada tras temporada, y también mostrar nuestra gratitud al municipio por la ayuda prestada durante todos estos años».

La antología de coros de zarzuela que se estrenará el día 28 tendrá su carga emotiva con el homenaje que se tributará a los compañeros de la asociación fallecidos en estos 25 años. Al término de 'Ronda de Enamorados' se proyectará un collage con fotos de los compañeros desaparecidos.

Incógnita para 2026

Por otro lado, como explicaba la directora escénica Mertxe Salaberri la próxima temporada 2026 viene marcada por la incógnita de «saber si el Amaia antzokia permanecerá o no cerrado por obras». El ayuntamiento no ha concretado la fecha de cierre del Amaia para realizar la reforma integral proyectada en el teatro, cuyas obras se podrían prolongar por espacio de dos años. Salaberri aseguraba que ni en Arrasate ni en la comarca existe otra instalación equiparable donde poder representar una función de zarzuela como las que ofrece la asociación Izaskun Murgia