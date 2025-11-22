El 'cohousing' de La Merced, más cerca

El innovador proyecto de 'cohousing intergeneracional' ideado hace ya algunos años por la cooperativa de servicios empresariales ISEA en el antiguo colegio de La Merced ... va camino de materializarse en un plazo no muy lejano. La alcaldesa Maider Morras anunciaba recientemente la intención del gobierno municipal de consignar en 2026 una partida de 3 millones de euros para la adquisición de esta parcela de casi algo más de 8.000 metros cuadrados y sobre la que se levanta el edificio escolar de 7.085 metro cuadrados distribuido en dos alas con la capilla en el centro. El resto de la superficie corresponde a los patios trasero y delantero.

El ayuntamiento adquirirá la propiedad para luego cederla al Gobierno Vasco y a la Diputación Foral. El Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco construirá vivienda dotacionales en una de las alas del antiguo colegio, y la Diputación Foral adecuará en la otra apartamentos tutelados para personas mayores en el marco del Mapa de Servicios Sociales de Gipuzkoa 2023-2127.

La regidora arrasatearra recordó que el ayuntamiento «lleva dos años tratando sobre este proyecto con el Gobierno Vasco y con la Diputación Foral», y mostró su confianza en tener buenas noticias a este respecto «para finales del próximo año».

65 apartamentos

El proyecto desarrollado por ISEA apunta que la estructura y la forma del colegio y, en especial, las dimensiones de las aulas posibilitan el diseño de 65 apartamentos de 1, 2 o 3 dormitorios.

Las viviendas se ubicarían hacia la cara sur de los brazos aulatorios, buscando siempre un buen soleamiento. En cambio, la cara norte del colegio sería empleada para situar los pasillos o corredores que dan acceso a las viviendas.

Los apartamentos de 1 dormitorio tendrían 56 metros cuadrados, los de 2 dormitorios tendrían 71 metros cuadrados, mientras que, finalmente, los apartamentos de 3 dormitorios tendrían 85 metros cuadrados. Todos los apartamentos contarían con 9 metros cuadrados de terraza.

Las fachadas mantendrían el característico ladrillo rojo del colegio de La Merced y se aprovecharán una gran parte de los huecos existentes para generar terrazas para cada una de las viviendas.

Según los estándares del Departamento de Viviendas del Gobierno Vasco, el coste de construcción del conjunto de los 65 apartamentos podría rondar los 3.4 millones de euros.

Capilla, espacio común

La actual capilla se utilizaría para ofrecer servicios generales e intergeneracionales con destino, tanto a los residentes del cohousing, como a la ciudadanía en general. En particular, se proponen servicios de proximidad para los vecinos de Altamira, Santa Marina y Aldai.

Con respecto al cine-teatro contenido en el edificio de la capilla, se proponen usos de sala de actividades intergeneracionales, espacio interior de ocio, entretenimiento y juego para niños, un graderío para visualización colectiva de canales deportivos y de películas a través de una pantalla gigante y un bar-cafetería.

Y en las áreas y servicios comunes en planta baja de la actual capilla, podría ir una pequeña área comercial, un espacio abierto de para actividades sociales y de convivencia, así como un área infantil.

Patios convertidos en jardín

Del mismo modo, los patios anterior y posterior del colegio se recuperarían convertidos en jardines, abiertos tanto a los residentes del cohousing como a la ciudadanía en general.

Las zonas ajardinadas del patio sur tomarán en consideración una zona de arbolado con hoja caduca, un escenario-graderío para pequeños espectáculos y una zona de juego infantil. Y el patio suroeste habría juegos para niños, una zona de recreación activa de interés para los jóvenes y una miniárea deportiva para baloncesto y ping-pong.

Finalmente, el proyecto contempla el desarrollo de un 'tejado verde' en la cubierta del colegio. Recubierto parcial o completamente con vegetación, diseñado para mejorar el aislamiento, reducir el efecto de isla de calor urbano y manejar el agua de lluvia de manera más sostenible y que brindará biodiversidad.