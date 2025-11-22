Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Infografía que recrea el aspecto del proyecto de 'cohousing' intergeneracional desarrolla por ISEA para el antiguo colegio de La Merced. DV
Arrasate-Mondragón

El 'cohousing' de La Merced, más cerca

El Ayuntamiento invertirá 3 millones en la compra del antiguo colegio para convertirlo en viviendas para jóvenes y pisos tutelados para mayores

Kepa Oliden

Arrasate

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:07

El innovador proyecto de 'cohousing intergeneracional' ideado hace ya algunos años por la cooperativa de servicios empresariales ISEA en el antiguo colegio de La Merced ... va camino de materializarse en un plazo no muy lejano. La alcaldesa Maider Morras anunciaba recientemente la intención del gobierno municipal de consignar en 2026 una partida de 3 millones de euros para la adquisición de esta parcela de casi algo más de 8.000 metros cuadrados y sobre la que se levanta el edificio escolar de 7.085 metro cuadrados distribuido en dos alas con la capilla en el centro. El resto de la superficie corresponde a los patios trasero y delantero.

