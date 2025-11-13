Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Arrasate

Una caída y un patinete con dos viajeros

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:18

Los patinetes trucados incautados esta semana por la Policía Municipal fueron detectados en diferentes intervenciones, y los dueños de los mismos «han sido sancionados en base a la artículo 1.1 del Reglamento General de Vehículos (RD 2822/1998) tal y como refiere la instrucción 2019/S-149 TV-108 de la DGT».

Uno de los patinetes, según señalan desde la guardia urbana de Arrasate, «sufrió una caída en la vía verde del antiguo ferrocarril Vasconavarro», mientras el otro, fue interceptado debido a que circulaba «con un pasajero además del conductor».

Estos dos patinetes superaban ampliamente la velocidad máxima de la centralita controladora que limita la velocidad a los 25 kilómetros por hora que establece la legislación vigente, y podían alcanzar los 108 y 87 km/h.

Desde la Policía Municipal ha señalado que «están trabajando con este tipo de vehículos, y se han realizado y se están realizando diferentes intervenciones tanto informativas como de otros tipos».

