Los músicos durante un ensayo dominical en la escuela de música.

Arrasate

Buscanini Band rendirá homenaje a Usatorre

Una orquesta de cámara bautizada con el apodo con que conocían a Luis Usatorre homenajeará con un concierto el día 8 al violinista fallecido

Kepa Oliden

Arrasate-Mondragón

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:27

Comenta

Luis Usatorre Aranzabal, médico traumatólogo y violinista, tenía solo 8 años cuando «mi madre decidió apuntarme en Arrasate Musikal el primer año de su ... inauguración en 1972». Con once debutaba en la orquesta sinfónica de alumnos fundada en 1975 por Juan Arzamendi (1927-2004). Violinista virtuoso y profesional brillante, Usatorre desempeñaba la presidencia de su tan querida Arrasate Musikal cuando falleció prematuramente en agosto de 2024 a la edad de 60 años. Su muerte causó una honda conmoción. La consternación fue especialmente sentida entre los incontables músicos y compañeros de la orquesta. Una amistad forjada durante años a golpe ensayos, conciertos y convivencia.

