Buscanini Band rendirá homenaje a Usatorre

Luis Usatorre Aranzabal, médico traumatólogo y violinista, tenía solo 8 años cuando «mi madre decidió apuntarme en Arrasate Musikal el primer año de su ... inauguración en 1972». Con once debutaba en la orquesta sinfónica de alumnos fundada en 1975 por Juan Arzamendi (1927-2004). Violinista virtuoso y profesional brillante, Usatorre desempeñaba la presidencia de su tan querida Arrasate Musikal cuando falleció prematuramente en agosto de 2024 a la edad de 60 años. Su muerte causó una honda conmoción. La consternación fue especialmente sentida entre los incontables músicos y compañeros de la orquesta. Una amistad forjada durante años a golpe ensayos, conciertos y convivencia.

Ni quieren ni puede olvidar a su gran amigo Buscanini. Apelativo cariñoso por el que era conocido Usatorre. Derivaba, según cuentan, de alterar su apellido Usatorre y añadirle a modo sufijo el de Paganini, en alusión al célebre violinista y compositor italiano (1782-1840).

Eran el médico, el marino y el músico, las tres emes de una estrecha amistad que compartían Usatorre, Jabier Egidazu y Mikel Olazabal, junto con otros varios compañeros de la orquesta como Alberto, Néstor, Olatxo, Pepelu...

Y justamente con el nombre de Buscanini Band nacía en otoño de 2024 el proyecto musical auspiciado por el oboísta y profesor de l Escuela de Música y Danza de Donostia Mikel Olazabal. Una orquesta de cámara con formato de noneto que Olazabal ha reunido con veteranos de la orquesta y algún fichaje más joven.

Buscanini Band nace para rendir tributo a la memoria de Luis Usatorre como más le hubiera gustado, con un buen concierto. La gestación de este proyecto se ha mantenido, si no secreto, sí al menos con bastante discreción.

Olazabal ha dirigido los ensayos que un domingo al mes se han venido celebrando desde otoño en la Juan Arzamendi Musika Etxea. La logística de toda la labor preparatoria del proyecto Buscanini Band ha corrido a cargo de Luis 'Mane' Sagasta. Contaba este que, además de los ensayos mensuales, los músicos «han hecho los deberes en casa con las partituras editadas por Néstor». Así, los ensayos se han centrado «en conjuntar los instrumentos, y en cuidar los tempos y la afinación».

Ensayo general en Gatzaga

Buscanini Band saldrá hoy sábado por primera vez la luz para realizar un ensayo general con público que ofrecerán en la ermita de Santa Columba de Leintz Gatzaga, junto al Museo de la Sal.

Será el debut de este noneto pero «no un concierto al uso». Como explicaba Sagasta, será una actuación «comentada con intervenciones de quien es nominalmente su director, Mikel Olazabal, pero no dirigirá con la batuta porque formará parte de la agrupación tocando el oboe».

El evento de hoy en Santa Columba tendrá una importante carga emocional con la asistencia de la viuda de Usatorre, Izaskun Olaizola, y de sus hijas.

El sábado 8 en Kulturate

El primer concierto propiamente dicho tendrá lugar el sábado 8 en los claustros de Kulturate. Será la actuación estelar de este noneto que forman el oboísta Mikel Olazabal, los violinistas Jabier Egidazu y Ane Miren Axpe, el violista Xabier Retegi, el clarinetista Arturo Lasa, el fagotista Iñaki Agirreurreta, la chelista Alcira Egidazu, el contrabajista Arturo Goicoechea, la pianistas Rakel Murgiondo y el percusionista Aitor Etxagibel.

El programa que interpretarán tanto hoy en Gatzaga como el sábado 8 en Kulturate es el siguiente: Minueto (Divertimento 1 en Mib M) de Mozart; 'Horn pipe' (Water Music) de Händel; 'Bist de bei mir' de Bach; 'Spanish dance' de Moszkowski; 'The second waltz' de Shostakovich; 'Bohemian fair' (la novia vendida) de Smetana; 'West side story' de L. Bernstein, y 'Popurruntxo' (populares vascos) de J.J. Ocón.

Decía Sagasta que Buscanini Band se ha constituido ex profeso para la ocasión para rendir homenaje a Usatorre, «pero ya se ha creado un base que puede tener continuidad para futuras actuaciones».