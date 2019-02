Buen nivel de los atletas arrasatearras en la temporada de pista cubierta Buen registro. Álex Agiriano saltó 7,20 metros en longitud. / K.A.T. Destacan el récord de Gipuzkoa de Istar Dapena (5,26 metros) en pértiga y la progresión de Alex Agiriano en longitud AITOR ZABALA Sábado, 2 febrero 2019, 01:06

Los atletas arrasatearras siguen haciendo gala de su buen estado de forma en la temporada de pista cubierta. El récord de Gipuzkoa de salto con pértiga conseguido por Istar Dapena (Real Sociedad) el pasado fin de semana ha sido, sin lugar a dudas, la noticia más destacada en este apartado. Su registro de 5,26 metros mejoró en un centímetro los 5,25 metros que consiguió Joankar Lizeaga hace ya 23 años.

La marca de Dapena no fue la única de nivel cosechada por un atleta arrasatearra. El junior Alex Agiriano (Kanpanzar AT) logró un salto de 7,20 metros en la prueba de longitud, mejorando en diez centímetros su mejor marca personal. Este resultado le anima a seguir mejorando, camino de su próximo reto, llegar hasta los 7,30 metros y, de este modo, lograr la invitación de la Federación Española de Atletismo para acudir al encuentro de saltadores de longitud menores de 20 años que va a tener lugar en la localidad rusa de Minsk a finales del mes de febrero. El reto es complicado, pero Agiriano va quemando etapas poco a poco de la mano de su preparador Mikel Uribesalgo y hay que tener confianza en su progresión.

La cita en la capital donostiarra contó con la participación de otros atletas arrasatearras.

Eneko Carrascal (Real Sociedad), por ejemplo, también tomó parte en la prueba de longitud, cerrando su participación con un mejor salto de 7,18 metros. Por su parte, la participación de los atletas arrasatearras en la prueba de 60 metros se saldó con los siguientes registros: Iñigo Uribarren (Real Sociedad), 7.17; Eneko Carrascal (Real Sociedad), 7.24; Aitor Uranga (Kanpanzar AT), 7.30; Mikel Agirre (Kanpanzar AT.), 7,31; Ander Hierro (Kanpanzar AT.), 7,52; Iker Menor (Kanpanzar AT.), 7.54; Ander Otero (Kanpanzar AT), 7,58; y Alain Egia (Kanpanzar AT.) 7.69.