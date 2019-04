EH Bildu apuesta por Iturripe frente al «caro» proyecto de Musakola Falta de horarios. Partido de baloncesto cadete en la cancha del polideportivo de Musakola. / AITOR Su programa 'Kirol Herri' defiende la consulta a los ciudadanos y abrir las instalaciones deportivas a los barrios AITOR ZABALA ARRASATE. Viernes, 12 abril 2019, 00:13

EH Bildu presentó en Kulturate el programa 'Kirol Herri', un documento que aglutina las líneas maestras de esta formación a la hora de dar respuesta a las necesidades de Arrasate en el ámbito de las instalaciones deportivas municipales. Como cabía prever, el anteproyecto del nuevo polideportivo de Musakola estuvo muy presente en el acto.

La formación abertzale es partidaria de reconsiderar el proyecto y apela a la puesta en marcha de un proceso de participación ciudadana que ponga el foco en el conjunto de las instalaciones deportivas de Arrasate. «La clave radica en elegir entre todos qué pueblo del deporte queremos, qué polideportivo y con qué objetivos. Pero no nos parece que el camino adecuado para ello sea trabajar sobre un anteproyecto que ya define cuáles van a a ser los espacios y los usos que va a tener», se señala en el programa 'Kirol Herri'.

EH Bildu cree que hay tiempo para reflexionar sobre estos temas y para tomar en consideración el punto de vista de la ciudadanía. «Este programa abierto de consulta a los arrasatearras no debería retrasar las obras de un nuevo polideportivo. A pesar de que el equipo de gobierno del PNV y del PSOE no lo ha indicado, el anteproyecto que se nos presenta va a exigir la modificación del PGOU, lo que supone que van a hacer falta tres o cuatro años para el inicio de las obras. Estamos a tiempo de hacer las cosas bien. No empecemos la casa por el tejado y no centralicemos ni hipotequemos las infraestructuras del futuro más de lo necesario».

Tal y como se deduce del párrafo anterior, la descentralización de las instalaciones, habilitando nuevos equipamientos en distintas zonas de la localidad, y, sobre todo, la participación ciudadana, dando voz al conjunto de los arrasatearras a la hora de definir las prioridades en lo que a instalaciones deportivas se refiere, son dos de los pilares sobre los que se sustenta la línea programática de la formación abertzale en este ámbito. Siguiendo con esta línea de pensamiento, EH Bildu propone potenciar Iturripe y aprovechar su entorno como enclave para futuros equipamientos. «Es evidente que Arrasate necesita una nueva cancha multiusos para responder a la demanda que existe en la actualidad, pero no compartimos la solución del equipo de gobierno. Propone destruir unas instalaciones bastante nuevas (pistas de tenis, padel y skate park) para construir esa nueva cancha unos pocos metros más al norte. Es una alternativa que nos genera muchas dudas y que es cara, sobre todo si tenemos en cuenta que en Iturripe contamos con un espacio muy interesante, con una ubicación estratégica y mucho potencial».

EH Bildu es consciente de que los terrenos del entorno del polideportivo Iturripe no son de propiedad municipal, pero no cree que vaya a haber problemas por este hecho. «Estamos convencidos de que tanto los intereses de los propietarios de los terrenos como los del pueblo de Arrasate van en la misma línea».

Otras de las propuestas de EH Bildu tienen como destinatarios a los más jóvenes, con la construcción de un circuito de 'pumptruck' para skates y bicicletas en Txaeta, un espacio para la práctica del parkour en Ziorla y un pequeño 'boulder' en la plaza 1 de Mayo. Asimismo, aboga por acercar la práctica deportiva a los mayores con la puesta en marcha de un gimnasio en un bajo de propiedad municipal ubicado en Aprendices y de otro similar, ya mirando al futuro, aprovechando el desarrollo urbanístico del solar que acogió a Polmetasa. Las propuestas de EH Bildu se centran también en la puesta en valor del entorno natural con la recuperación de los caminos públicos de montaña, dando continuidad a proyectos como el de Kurtzetxiki con la mejora del camino de Etxezarreta, y completando y equipando la red de bidegorris «pasando de una vez por todas» -afirman- «de las noticias a los hechos».