La biblioteca adquiere lupas para facilitar la lectura a personas con visión baja

La Biblioteca Municipal ha adquirido nuevos tipos de lupas para facilitar la lectura de sus fondos a las personas con visión reducida. Se trata ... de dos lupas tradicionales y otras dos lupas electrónicas.

La biblioteca ha incorporado estas lupas con el objetivo de brindar un servicio más accesible para todas las personas y mantener su firme compromiso con la inclusión. El propósito es que quienes tienen problemas de visión puedan utilizar los recursos y actividades de la biblioteca de forma cómoda y autónoma.

Leer un libro o consultar información son actividades cotidianas, pero para las personas con discapacidad visual pueden convertirse en obstáculos que limitan el acceso a la cultura y al conocimiento. En Gipuzkoa, más de 17.800 personas presentan algún tipo de discapacidad visual, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Teniendo esto en cuenta, la Biblioteca Municipal ha incorporado dos lupas tradicionales de alta graduación y dos lupas electrónicas innovadoras que estarán disponible a partir de este próximo lunes. Las primeras, que se cuelgan del cuello, ofrecen a las personas mayores y a quienes tienen problemas de visión una experiencia de lectura cómoda e independiente. Por su parte, las electrónicas son capaces de captar imágenes de textos y convertirlas automáticamente en archivos de audio. Estos dispositivos pueden leer e interpretar textos en euskera y castellano, además de traducir y leer en más de 30 idiomas.

Las nuevas lupas estarán disponibles en la Biblioteca Municipal de Arrasate a partir del 3 de noviembre. Las personas usuarias podrán utilizarlas para leer libros, periódicos, folletos informativos y otros documentos, tanto en la propia biblioteca como en sus hogares.