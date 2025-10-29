Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer lee con ayuda de una lupa convencional de alta graduación. Al lado, la lupa electrónica que transforma el texto en voz. DV

Arrasate-Mondragón

La biblioteca adquiere lupas para facilitar la lectura a personas con visión baja

Desde este lunes estarán disponibles dos lupas tradicionales de alta graduación y otras dos electrónicas que convierten el texto en voz

Kepa Oliden

Arrasate-Mondragón

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:41

Comenta

La Biblioteca Municipal ha adquirido nuevos tipos de lupas para facilitar la lectura de sus fondos a las personas con visión reducida. Se trata ... de dos lupas tradicionales y otras dos lupas electrónicas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un senderista tras caer de gran altura en Jaizkibel
  2. 2 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  3. 3 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros al sufrir gastroenteritis 60 de los invitados en un restaurante de Orio
  4. 4

    «La estaba ahorcando y nosotros intervinimos porque, si no, la mata»
  5. 5 Una dermatóloga vasca analiza el sérum con efecto bótox de Mercadona: milagro antiedad o efecto flash pasajero
  6. 6 Cierres en el comercio local de un barrio de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  7. 7

    Investigan a dos alumnas de 12 años por su «agresión sexual» a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  8. 8

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  9. 9

    Seis padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  10. 10 Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La biblioteca adquiere lupas para facilitar la lectura a personas con visión baja

La biblioteca adquiere lupas para facilitar la lectura a personas con visión baja