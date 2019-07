'Biblioporrak' cumple 25 años de cine, música y literatura Presentación. La guía de verano número 25 fue presentada en la sala Jokin Zaitegi de Kultur Ate . / I.M. La obra incluye una selección de las mejores recomendaciones de libros, musica y cine de los últimos 25 años IKER MURILLO ARRASATE. Viernes, 19 julio 2019, 00:22

El verano es el momento perfecto para relajarse, descansar y recuperar el tiempo perdido con todas esas lecturas que se han quedado en el tintero durante los ajetreados meses de invierno. Y no sólo libros: la música y el cine son otros dos recursos muy solicitados cuando el calor aprieta y se busca cobijo bajo la sombra. Los hay quienes ya saben de sobra qué clase de cultura les gusta consumir en su tiempo de ocio. Para todos los demás la iniciativa 'Biblioporrak', que ponen en marcha de manera conjunta las bibliotecas de Aramaio, Legazpi, Arrasate, Aretxabaleta, Eskoriatza, Bergara y Oñati, es un recurso muy bien recibido.

Este año ha sido marcadamente especial para los impulsores de este proyecto: la guía que se ha presentado estos días en Kulturate con presencia de los responsables de cada biblioteca, cumple 25 años con grandes expectativas por parte de los responsables y el inevitable recuerdo de todo lo vivido tras un cuarto de siglo de trabajo. En palabras de los presentes en la rueda de prensa, no siempre ha resultado sencillo llegar hasta aquí: «la cultura sigue siendo muy necesaria en nuestro día a día. Por desgracia no todo el mundo tiene tiempo de seleccionar aquellos libros, películas o discos que puedan resultar de su agrado. Tomar esta decisión no siempre ha sido fácil y las discrepancias entre nosotros han sido muchas. Pero siempre hemos encontrado la forma de hacer una guía completa, divertida y para todos los gustos y edades».

Tal y como han explicado en la presentación que tuvo lugar en la sala Jokin Zaitegi, el objetivo principal de la guía no es otro que el de fomentar la cultura: «hemos tratado de que haya una paridad entre las ofertas que hay en castellano y las que hay en euskera. Hay un gran desequilibrio entre las novedades que llegan entre un y otro idioma y por eso es complicado a veces encontrar una buena selección en ambos idiomas. Pero siempre nos hemos sentido satisfechos del trabajo realizado».

Como es habitual, la guía estará dividida por franjas de edad para que cada lector pueda encontrar la propuesta que más se le adapta: «la guía de este año tiene un espacio con recomendaciones para aquellos niños que se están iniciando en el mundo de la lectura, para los que ya han iniciado la primaria y tienen más de 6 años, para los mayores de 9, para los jóvenes y para los adultos».

«Lo más destacado»

La guía de este año no se limita a ser el mismo libreto de todos los veranos con las novedades actualizadas. La propia Asun Agiriano, en representación de la biblioteca de Arrasate, ha explicado en qué consiste la guía correspondiente a 2019: «No hemos querido conformarnos con las habituales reseñas con lo mejor del año, aprovechando que ya hemos cumplido un cuarto de siglo realizando este trabajo, hemos querido asomarnos a lo publicado en las guías anteriores y acercar a los consumidores habituales una pequeña pincelada con lo que, en nuestra opinión, ha sido lo más destacado en todo este tiempo que llevamos trabajando. Algunos los hemos destacado por la repercusión que tuvieron para nosotros o por el buen recuerdo con el que han permanecido en nuestra memoría. Otros simplemente por el impacto que han tenido en la gente y por haber tenido una continuidad a lo largo de los años».

La forma de comunicar a los usuarios ha ido cambiando con la mejora de los medios audiovisuales y el impacto de internet. Aunque la guía mantiene su habitual formato de papel, también se ha presentado un breve vídeo en el que se presenta la guía. Este vídeo está colgado en Youtube y difundido a través de las principales plataformas de comunicación de las bibliotecas. Así, se pretende que la guía se abra a todas las generaciones y se dé a conocer también entre aquellos que han crecido bajo la influencia de Internet.