Besaide ME organiza una marcha a la zona de Zerain con final en una sidrería

Besaide ME ha organizado una excursión que aúna el mundo de la montaña con el de las sidrerías para el próximo 10 de marzo. En concreto, los que se sumen a la excursión completarán el recorrido circular Zerain-Zerain, una marcha de 14,8 kilómetros y una ascensión máxima de 614 metros, antes de sentarse en torno a la mesa para disfrutar de una comida en la sidrería Oiharte. La expedición saldrá desde la estación de autobuses de Garibai a las 7.30. Según los cálculos de la organización, el tiempo de marcha necesario para completar la circular será de 5,30 horas. Los precios de inscripción son los siguientes: socios federados, 10 euros; no socios federados, 13 euros; socios no federados, 15 euros; no socios y no federados, 18 euros; comida en la sidrería, 32 euros.