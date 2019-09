Besaide ME inicia el programa de excursiones con una marcha por en Navarra Excursión. Montañeros participantes en una marcha de Besaide ME. Los montañeros disfrutarán de un atractivo recorrido por la zona del Baztan entre los días 21 y 22 de septiembre A.Z. ARRASATE. Viernes, 6 septiembre 2019, 00:19

Besaide ME retoma la actividad tras el paréntesis que siempre supone el mes de agosto y lo hace con una excursión a tierras del Baztan los días 21 y 22 de septiembre. Durante su estancia en tierras navarras, los montañeros afrontarán el sábado una marcha de 15 kilómetros que tendrá como hito la ascensión a Iparla (1.048 metros) mientras que el domingo completarán un recorrido de 13 kilómetros en el que coronarán el monte Auza (1.304 metros).

El precio de esta salida para los socios de Besaide ME federados es de 90 euros, mientras que los no socios federados abonarán 93 euros, los socios no federados, 100 euros, y aquellos que ni sean socios de Besaide ME ni estén federados pagarán 103 euros. En el precio se incluye el transporte, la estancia en régimen de media pensión y la comida del domingo. Los interesados en participar en esta excursión deberán de inscribirse entre los días 9 y 12 de septiembre pasando por la sede de Besaide ME el lunes o el viernes entre las 19.30 y las 20.30. También podrán efectuar el pago a través de internet (Laboral Kutxa: ES23-3035.0001.51.0010000193: Kutxabank: ES39.2095.5055.53.10610-09519) indicando el nombre y los apellidos del montañero inscrito.

La expedición a tierras navarras saldrá desde la estación de autobuses de Garibai el sábado, 21 de septiembre, a las 6.30, y se calcula que el regreso tendrá lugar el domingo, en torno a las 19.00.