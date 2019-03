Besaide ME abre sus excursiones a personas que no sean socias ni federadas A.Z. Domingo, 3 marzo 2019, 00:21

La nueva directiva de la sociedad montañera Besaide M.E. ha acordado abrir a personas que no sean socias o no estén federadas, la participación en las salidas que organiza. Los responsables de la sociedad montañera arrasatearra han comunicada que, a partir de ahora, aquellas personas que no estén federadas o no sean socias podrán participar en las excursiones con solo abonar un suplemento en el momento de la inscripción con el objeto de cubrir los gastos de su seguro de monte o el de los costes derivados del alquiler de un autobús para los desplazamientos.

Besaide ME aprovecha este anuncio para dar a conocer las salidas más significativas que ha programado para 2019 y animar a todos aquellos aficionados a la montaña que lo deseen a que se sumen a a ellas. En la lista de actividades propuestas podemos encontrar un circuito por Zerain, con comida en sidrería, el 10 de marzo; un recorrido en Unzue, el día 7 de abril; la travesía desde el Puerto de Herrera a Labastida, el 12 de mayo; la marcha de Arrasate a Urkiola, con comida, el 16 de junio; la salida de dos días a Elizondo, los días 21 y 22 de septiembre; la marcha por la Arboleda, con alubiada incluida, el 17 de noviembre; y la vuelta a Arrasate del 2 de diciembre.

Los interesados en recabar más información pueden contactar con Besaide ME en el teléfono 943.773.066 o pasar por su sede social, ubicada en el número 3 bis de la calle Garibai los martes y los miércoles entre las 19.30 y las 20.30. También pueden recabar más información sobre la sociedad montañera cerrajera y las actividades que organiza a lo largo del año a través de la dirección de correo electrónico besaide@besaide.eus o la pagina web http://www.besaide.eus​