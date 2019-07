Barrutia se muestra «muy motivado y deseando trabajar con el equipo» Entrenador. Julen Barrutia en el campo que le verá debutar como entrenador del primer equipo. / I.M. El nuevo técnico del conjunto de rugby local comenzará a entrenar este verano | Tras el descenso a Segunda vasca, la formación buscará el ascenso con una plantilla repleta de novedades IKER MURILLO ARRASATE. Martes, 9 julio 2019, 00:18

Aunque una de las primeras cosas que llaman la atención del nuevo entrenador del primer equipo de rugby local es su edad (apenas tiene 25 años), Julen Barrutia ha pasado gran parte de su vida ligado al mundo de este deporte que cada vez suma más adeptos. Y es que, aunque la plantilla tiene jugadores con más edad que el propio entrenador, Julen ya ha demostrado en categorías inferiores de la entidad que esta sobradamente preparado para afrontar este reto.

De hecho, cuando se le pregunta sobre sus sensaciones antes de comenzar a trabajar, Julen lo tiene claro: «Estoy muy motivado con este desafío y tengo muchas ganas de empezar a trabajar con el primer equipo. He entrenado durante cinco años con otras categorías y creo que si se hacen las cosas con gusto e ilusión, somos capaces de cualquier cosa».

Retos y objetivos

Los retos para Julen son muchos durante los próximos meses. Entre ellos destaca el de sustituir un modelo de juego e instaurar un nuevo después de los once años que su predecesor Igor Isasi ha pasado en el banquillo. En este sentido, Julen subraya la importancia que ha tenido para él contar con el apoyo de Isasi de cara a este reto: «Estoy muy contento y agradecido. Además me aporta un plus de seguridad saber que confía en mí de cara al año que viene».

Otro de los retos que deberá afrontar Julen en lo que respecta a la temporada 2019-2020 es el de lograr el ascenso a la Pimera división vasca, después de que el equipo se despidiese de la misma a finales de la temporada pasada. El nuevo entrenador del equipo se muestra ilusionado con el reto y cree que es más que posible conseguirlo: «Venimos de una época en la que se ha utilizado un sistema de juego durante once años. Para hacer madurar y funcionar el estilo de juego que a mí me gusta harán falta unos meses y tendremos que pasar un tiempo de adaptación. Sin embargo creo que podremos lograr que el equipo se adapte al nuevo modelo logrando además el ascenso».

Nuevos tiempos

La necesidad de dar vida a un nuevo sistema no responde a un simple capricho. Y es que, con la salida de varios jugadores veteranos y la llegada de un buen número de jugadores ascendidos directamente de las categorías inferiores, una nueva estrategia se vuelve casi obligatoria.

Sin embargo, la circunstancia de dar luz verde al nuevo equipo en segunda división, puede jugar de forma favorable para la plantilla en opinión de Julen: «El juego del equipo se irá engrasando e irá mejorando conforme vayan pasando las jornadas y disputar partidos con equipos que ofrezcan una menor presión siempre es positivo para que los jugadores estén más liberados a la hora de crecer. Necesitamos tiempo para conocernos y adaptarnos a la forma de jugar de cada uno y pasar este año en segunda puede darnos muchos beneficios de cara a llegar con un buen nivel a primera».

Dos generaciones

En total serán siete los jugadores que se incorporarán al nuevo equipo esta temporada. Aunque la mayoría de ellos aún tienen el hándicap de la falta de experiencia, Julen cuenta con la ventaja de haberlos entrenado durante años: «Son grandes jugadores de rugby que mejorarán mucho más con el paso del tiempo. Algunos de ellos han empezado y aprendido a jugar conmigo, por lo que los conozco muy bien y sé lo que pueden aportar al equipo».

Julen también ha querido pronunciarse acerca de la necesidad de seguir impulsando los deportes alternativos al fútbol: «Aunque cada vez son más los jóvenes que se interesan por el rugby, sigue siendo muy necesario que enseñemos a los niños que existen otras alternativas además del fútbol. Hay quienes no se les da bien el fútbol y creen que por eso no pueden ser competentes en otros deportes distintos, pero hay modalidades para hacer disfrutar a todos y siempre es positivo que un niño crezca acompañado del deporte».