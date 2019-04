Barrutia, la forja de un perdedor Panorámica. Vista de la villa de Mondragón en una pintura fechada en 1823, en la época que vivió Ramón Barrutia Jiménez. / DV Hombre voluble y violento, Ramón Barrutia perdió en todas las causas que abrazó | KEPA OLIDEN ARRASATE. Domingo, 21 abril 2019, 00:11

Cuando el mondragonés Ramón Barrutia Jiménez regresó a su localidad natal el 19 de mayo de 1820 después de 7 años de exilio en Francia, sus paisanos no le recibieron precisamente con los brazos abiertos. Lo que sí abrieron para él fueron las puertas del calabozo donde fue recluido por orden del alcalde. Barrutia se había ganado la inquina de sus conciudadanos tras haber comandado entre 1810 y 1813 la temida Gendarmería Cántabra, brazo policial autóctono de la Gendarmería Imperial napoleónica que tenía por misión combatir la insurgencia contra el ocupante francés.

Al subteniente Barrutia no le perdonaban su colaboración militar con el invasor y su desempeño al frente de unos gendarmes autóctonos tildados de «malévolos, asesinos, escoria y canalla del país».

Un pasaporte en regla y, sobre todo, la posesión de un certificado de absolución firmado por el mismísimo general Francisco Ballesteros, héroe de la Guerra de la Independencia (1808-1814) y por tanto antiguo archienemigo suyo, le granjearon la libertad tras dos meses de encarcelamiento. Barrutia hizo al fin lo que había venido a hacer: vender las propiedades heredades de su familia y marcharse.

El profesor de la UNED Pedro Pablo García Fernández ha investigado la figura de este arrasatearra que alcanzó cotas de infamia difícilmente igualables. Fue el traidor por antonomasia, ignominia que García Fernández atenúa enmarcando en su contexto histórico a este «hombre tornadizo y de marcado carácter violento, innato o aprehendido a través de un largo periodo de penuria y violencia que tuvo que vivir la generación de jóvenes guipuzcoanos nacidos en la década de 1790».

Ramón Barrutia siempre apostó por el bando perdedor: fue primero guerrillero, luego se unió a la Gendarmería Cántabra para reprimir a la insurgencia; en el exilio francés se tornó liberal exaltado y revolucionario y se embarcó en conspiraciones contra el absolutismo de Fernando VII y acabó en la cárcel; liberado y reconocido con la llegada del Trienio Liberal (1820-1823), tras la reinstauración del absolutismo Barrutia abrazaría el ultrarrealismo para acabar convertido en despiadado represor absolutista, persiguiendo liberales y desertores. Pero los modos violentos y los abusos cometidos por sus hombres contra la población y la autoridad civil darían lugar varias denuncias que le condujeron ante un Consejo de Guerra.

«Aunque se estaban juzgando los excesos de un «esencial», de un «absolutista puro», en la sentencia pesó mucho su historial, ya conocido y nada favorable, de apoyo al Intruso (francés) como gendarme y a los exaltados como miembro del 'Batallón Sagrado' (formado en 1822 en Madrid para defender la Constitución ante los conatos absolutistas)».

Barrutia fue encarcelado en 1824 y moriría dos años más tarde. Pero como señala García Fernández, este «hombre de acción, voluble y violento no murió en tierras vascas, ni por la bayoneta francesa en 1809, ni ante una emboscada guerrillera entre 1810 y 1813, ni tampoco en los depósitos o prisiones francesas de la Restauración. Murió en Madrid, en la cárcel de Corte, pero no en su prisión de 1818, cantando trágalas ante un pelotón de fusilamiento, ni en 1822 defendiendo la Constitución de 1812 en las calles de Madrid con el 'Batallón Sagrado'. Ni siquiera murió como absolutista, alcanzado por un disparo de los constitucionales a los que perseguía por La Mancha. A Ramón Barrutia le mató el garrote vil de la cárcel de Corte, a donde había ido a parar precisamente por sus excesos ultrarrealistas, aunque no fue ejecutado por tales excesos, sino por haber asesinado a su mujer, María Garaitagoitia».

Hijo de buena familia

El protagonista de tan azarosa vida, muerto a los 35 años, era un mondragonés de hijo de buena familia.

Ramón Barrutia Jiménez nació el 15 de junio de 1791 en el seno de una familia acomodada. Por línea paterna ostentaba un mayorazgo con posesiones en varios lugares del Alto Deba y su padre, Juan Barrutia Ybieta, era abogado de los Reales Consejos y uno de los notables locales.

Por línea materna, un tío suyo fue alcalde mayor y su abuelo Antonio Ximénez Echavarría firmó los dorados y policromías de los retablos de las iglesias de Zamudio y Elorrio. «Ramón se crió con sus padres en la casa de este abuelo, en la calle Ferrerías, en un ambiente cultural familiar bastante diferente al de la mayoría de sus compañeros de juego», escribe García Fernández.

El joven Ramón contaba 16 años y estudiaba Filosofía Moral en la Universidad de Oñati cuando las tropas napoleónicas tomaron Gipuzkoa. «Abandonó bruscamente el hogar y se echó al monte para formar una cuadrilla de unos veinte hombres que lideró y encuadró en la Junta Insurreccional de Arnedo», porque en Gipuzkoa aún no había insurgentes. Su partida recorrió La Rioja, Álava y el sur de Gipuzkoa y Bizkaia, siendo conocida por varios robos y escaramuzas contra las tropas francesas.

García Fernández apunta que, según algunos testimonios de la época, en la decisión de Barrutia de echarse al monte pudieron pesar otras motivaciones más personales que políticas o ideológicas, porque sus progenitores murieron simultáneamente en enero de 1809.

Sin embargo, Barrutia fue uno de los pocos que no encajan en el perfil de salteador de caminos que por entonces infestaban el territorio. El bandidaje fue un mal endémico en una empobrecida Gipuzkoa desde antes de la irrupción de los franceses.

El joven guerrillero Barrutia no tardaría en apercibirse del «alto riesgo» de su decisión de echarse al monte. Los franceses, y en particular el comandante de la plaza de Mondragón, Cavaillé, no se andaban con chiquitas. García Fernández señala que éste había ordenado construir una horca en su plaza y una cruz de ladrón con tres garfios a la salida del pueblo, al lado del Camino Real, con el objeto de colgar 'brigands' (sin diferenciar bandidos y guerrilleros) para escarmiento de la población y de los transeúntes.

Así es como se encuadraría en el recién creado cuerpo de la Gendarmería Cantábrica. «Gracias a una promoción meteórica, que refleja su fuerte personalidad, con 19 años comandaba un grupo de gendarmes cuya edad media era de 25. Además del carácter, su edad también nos confirma su marcada adhesión a la nueva causa, porque la promoción de un autóctono de esa juventud hasta la oficialidad no pudo darse de otro modo».

Pero el arrasatearra había apostado por el bando perdedor y con la derrota de los franceses, tomó el camino del exilio dejando tras de sí testimonios que decían que Barrutia y su hombres «cometieron los atentados más graves y escandalosos, no oyéndose de sus operaciones otra cosa que robos, violencias, asesinatos y todo género de excesos con que tenía amedrentados y aterrados a todos los habitantes».