La Banda celebrará Santa Cecilia con un concierto este domingo en San Francisco

La Banda de Arrasate Musical ofrecerá un concierto este domingo con motivo de la festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos, que se ... conmemora el 22 de noviembre.

El concierto de la banda, dirigida Mikel Markiegi, tendrá lugar en la iglesia de San Francisco a las 12.30 del mediodía, y estará precedida de un pasacalle que partirá a las 11.30 horas desde San Francisco.

Durante su ronda por las calles del centro urbano interpretarán el himno de la Sociedad Danok Bat, escrito por el compositor elgoibartarra Juanma Sáez en 2010 con motivo del 75 aniversario de la sociedad.

También este domingo, la Banda de Txistularis de Arrasate Musikal celebrará Santa Cecilia por adelantando con el concierto que ofrecerá en la iglesia de la anteiglesia aramaioarra de Gantzaga a las 11.15 horas.

Pasodoble 'Pepita Greus'

La Banda de Arrasate Musikal abrirá el concierto en San Francisco con el pasodoble 'Pepita Greus', compuesto por el maestro Pascual Pérez Choví en el año 1926. Este pasodoble ganó el primer premio en el certamen de música de Valencia del mismo año, y está dedicado a Ángela Josefa Greus Sáez, poetisa valenciana con la que el autor mantenía una relación de amistad y admiración intelectual.

La segunda obra del concierto será una selección de la zarzuela 'Los Gavilanes', compuesta por Jacinto Guerrero. Esta obra cuenta los enredos amorosos de un indiano que vuelve a su tierra después de hacer las américas. Para narrar esta historia, la obra va pasando por diferentes estilos. Habrá ocasión de escuchar barcarolas, tiempos de beguine y coplas.

Continuarán con 'Concerto d'Amore', una obra compuesta por Jacob de Haan. Comenzarán con una obertura barroca que, pasando por movimientos pop y jazz, nos mostrará la potente corriente musical de bandas que nos llega desde el norte de Europa estos últimos años.

Después de escuchar un pasodoble, emocionarnos con historias contadas a través de ritmos de mediados del siglo XX y disfrutar con los melodías modernas traídas del norte, toca sacudir los cimientos de la iglesia de San Francisco. Compuesta por Hans Zimmer, la banda sonora de la película 'Gladiator' nos recordará la importancia del honor a través de las llanuras y los pastos de Hispania en la época de los romanos.

Como broche para este viaje sonoro, la Banda que dirige Mikel Markiegi coronará el concierto con la obra 'Satchmo!', una recopilación de los temas mas conocidos de Louis Armstrong. El swing se apoderará del ambiente y redondearán la mañana del domingo haciendo palmas al ritmo de 'When the Saints go marchin' in' o 'Hello Dolly'.

Feliz Santa Cecilia

Desde la banda de Arrasate Musikal han expresado su deseo de felicitar el día de Santa Cecilia a todos, «desde la persona que va por la calle silbando una melodía, pasando por el que tararea cualquier canción, hasta el más virtuoso de los intérpretes en cualquier instrumento».