La iglesia de San Francisco se clausuró al culto en enero de 2019. Oliden
Arrasate

El Ayuntamiento compra la iglesia de San Francisco por 371.000 euros

El nuevo espacio pasará a formar parte de Kulturate y acogerá eventos culturales y funerales civiles cuando pase a manos públicas en 2026

Kepa Oliden

Arrasate

Martes, 28 de octubre 2025, 18:42

Comenta

El Ayuntamiento ha alcanzado un acuerdo con la orden religiosa de los franciscanos para la comprada de la antigua iglesia de San Francisco por un ... precio de 371.000 euros. El templo, que permanece clausurado al culto desde enero de 2019, ocupa una superficie de 1,225 metros cuadrados, y en la compraventa se incluyen también las cuatro viviendas anejas donde residían los frailes así como los locales, situados en la trasera de la iglesia y que ocupan una superficie de 360 metros cuadrados.

