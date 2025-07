Atxabalpe, en desuso tras la marcha del Eibar

I.M. ARRASATE. Viernes, 4 de julio 2025, 20:11 Comenta Compartir

El Eibar ha dejado de entrenar en los campos de fútbol de Atxabalpe este mes de junio, poniendo fin a una etapa que comenzó en diciembre de 2014. Fue entonces cuando el club llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento de Arrasate para utilizar estas instalaciones como campo de entrenamiento.

Se ha ofrecido el uso del campo tanto al Mondra futbol taldea como al Arrasate Rugby Taldea, aunque ambos han declinado la propuesta al tener su actividad plenamente centralizada en Mojategi. El concejal de Deportes, Mikel San Miguel, ha explicado que mantener unas instalaciones de esta envergadura sin un uso definido supone un importante coste para las arcas municipales. Solo cortar el césped dos veces por semana, como hacía el Eibar, supondría unos 34.000 euros anuales.

A ello habría que sumar otros gastos como la adquisición de maquinaria de siega (28.000 euros), el consumo de agua (12.000 euros) y electricidad (otros 12.000 euros). Además, estos cálculos no contemplan costes adicionales como la limpieza de las instalaciones.

«Costear un mantenimiento tan elevado sin un uso concreto no es viable», ha afirmado San Miguel, subrayando que, hasta que no se defina un nuevo proyecto o actividad estable para Atxabalpe, no se destinarán recursos municipales a su conservación. El Ayuntamiento mantiene abierta la puerta a nuevas propuestas de cara al futuro.