'Arrasate Blues' arranca con un doble aperitivo musical Blues. Blas Pikon & The Junk Express actúan mañana en la terraza del Taupa a partir de las 19.00. / B. P. Blas Pikon & The Junk Express y Fredi Pelaez Trío serán los encargados de ofrecer los primeros conciertos de la iniciativa 'Arrasate Blues' IKER MURILLO ARRASATE. Miércoles, 3 julio 2019, 00:14

El ciclo 'Arrasate Blues' estrena este mes de julio su primera edición de manos de Ibai Arte (asociación de comerciantes y servicios de Mondragón). Aunque la mayor parte de los conciertos tendrán lugar entre los días 19 y 21, los responsables de la iniciativa han querido dar el pistoletazo de salida al ciclo de conciertos con una doble cita musical.

La primera de ellas tendrá lugar mañana a las 19.00 de la tarde en la terraza del Taupa con Blas Pikon & the Junk Express como protagonistas. La agrupación, que lleva más de seis años actuando en formación de trío en diversos puntos de la península, se define como una banda de blues «visceral, crudo y sangrante» que tiene una de sus principales virtudes en el directo.

La banda está liderada por el harmonicista y cantante Blas Pikon. El músico cuenta con un amplio historial a sus espaldas y con la experiencia ganada en etapas anteriores en bandas como The Nu Niles y The Lazy Jumpers. A pesar de que la formación no busca relacionarse con ningún sonido en concreto, medios especializados ya han encontrado paralelismos de la música de The Junk Express con grandes bandas americanas como The Fabulous Thunderbirds.

Y es que, a pesar de que la formación busca en todo momento lanzar propuestas renovadoras al gran público, no niegan la influencia que han tenido sobre ellos grandes nombres del género como Little Walter, Sonny Boy Williamson o Walter Horton. A pesar de todo, el trío se encarga principalmente de defender sus composiciones en directo sin dejar demasiado espacio a las versiones de otros artistas.

Por otra parte, el 9 de julio a las 19.00 horas en la terraza del Kajoi tendrá lugar el concierto de la banda Fredi Pelaez Trío, que llegará a Arrasate con el objetivo de mostrar a los vecinos su particular forma de entender los sonidos del Delta del Misisipi.

La banda está liderada por el propio Fredi Pelaez, quien continúa desarrollando su pasión por el jazz y por el órgano Hammond que ya ha manifestado en grupos en los que ha formado parte anteriormente, como Organiks y Dynamic Trio. En ambos proyectos, Fredi ya pudo contar con la presencia de Mikel Romero (actual guitarrista de la banda), que además ha tocado en conjuntos de estilos varios, como Urgabe, Korrontzi y Vagos. El batería Hilario Rodeiro, por su parte, ha participado en bandas que ya tocaron en eventos de renombre como el Heineken Jazzaldia, además ha tenido la oportunidad de acompañar a Gonzalo Tejada, Iñaki Salvador, Mikel Andueza y otras destacadas figuras del jazz vasco.

Agenda

Tras este aperitivo musical, los conciertos se reanudarán el 19 de julio y se alargarán hasta el día 21. En total serán once las bandas que se subirán al escenario durante esos días. Entre ellas pueden encontrarse nombres como Mario Fernandino, Jose Barrio Quartet o Jim TNT.