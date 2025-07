Arnau & The Honky Tonk Losers, en directo hoy en Herriko Plaza

I. MURILLO ARRASATE. Miércoles, 9 de julio 2025, 20:11 Comenta Compartir

Dentro del marco del Arrasate Blues jaialdia, Arnau & The Honky Tonk Losers ofrecerán un concierto en directo en Herriko Plaza a las 19.30 horas. La banda, afincada en Bizkaia, ha logrado consolidarse en poco más de un año como una de las formaciones más destacadas del panorama estatal dentro del género country independiente.

Tras su primer lanzamiento, el EP First Of All (2023), compuesto por cuatro temas, Arnau & The Honky Tonk Losers abrieron las puertas para actuar en numerosos festivales y salas de prestigio en la península, ganándose un lugar por méritos propios gracias a su estilo auténtico y a su dominio musical. Ahora, la banda presenta Second Chances (Guns Of Brixton Records, 2025), un álbum completo de ocho canciones que refleja una madurez artística.

El sonido de Arnau & The Honky Tonk Losers combina influencias setenteras con una sonoridad actualizada, marcada por el virtuosismo contenido y la expresividad de sus medios tiempos, así como por ritmos enérgicos y frenéticos que transmiten intensidad y pasión. El disco incluye temas que varían desde baladas emotivas, que invitan a la reflexión, hasta piezas llenas de energía que mantienen al público en constante movimiento.

El grupo, liderado por Arnau Coderch, cuenta con una formación en octeto que incluye una variedad de instrumentos como guitarras, bajo, batería, piano, fiddle y pedal steel.

El viernes 11 de julio, Slow Times abrirá la jornada en Zigarrola a las 19.00 horas, seguido por The Cherry Boopers Meet Patricia Reckless en Taupa a las 20.00. Por la noche, Jac Electric actuará en Irati a las 22.30 y la jornada cerrará con una jam session en Aterpe a las 23.55.

El sábado 12, la música comenzará a sonar a mediodía con Itziar Yagüe y Paul San Martin en el Mondragón Hotela a las 13.00. A las 18.30 será el turno de Nico Wayne Toussaint & Michel Foizont junto a la Arrasate Blues Band en Monte taberna. Ya en la plaza principal, a las 20.00, actuará la Tófol Martinez Blues Band y, a las 22.30, Sugaray Rayford & Travellin Brothers ofrecerán su espectáculo. La jornada concluirá con Ale & The Hops en Aterpe a las 23.55.

El domingo, día 13, Greg Izor & Emilio Arzuaga con la Arrasate Blues Band actuarán en 1990 Gastroteka a las 12.30, mientras que la jornada y el festival cerrarán con Los Acapulco en Taupa a las 21.00.