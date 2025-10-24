Arizmendi Ikastola ofrece formación a las familias sobre la aplicación Closnet para la supervisión de la navegación por internet de los menores Una 270 familias de la comunidad escolar de Arizmendi se han inscrito para utilizar esta herramienta

Arizmendi Ikastola ha impartido dos sesiones de formación dirigidas a las familias sobre la aplicación Closnet para la supervisión de la navegación por internet de los menores. Ambas se inscriben en el proyecto BATU de Arizmendi Ikastola para escolares de 10-14 años.

Closnet es una herramienta desarrollada en el País Vasco y se puede utilizar en euskera. Arizmendi Ikastola realizará un periodo de prueba con esta herramienta durante el presente curso escolar, ya que existen otras herramientas en el mercado.

Explicaron la razón para poner la plataforma a disposición de las familias, la visión del uso de los dispositivos digitales en la Ikastola, y cómo activar y usar la aplicación Closnet. Esto se debe a que Closnet es una herramienta de software creada en los centros escolares para que el profesorado y las familias supervisen y controlen la navegación por internet de los dispositivos digitales de los estudiantes. Al finalizar, se dedicó un tiempo a resolver las dudas de los padres y madres.

Ambas sesiones generaron un gran interés por parte de las familias y la participación en las preguntas y respuestas fue significativa. En total, unas 270 familias se han inscrito para utilizar esta herramienta. En las sesiones también se subrayó la colaboración de la comunidad para aprovechar al máximo esta herramienta, ya que en Arizmendi Ikastola creen en la importancia de responder a este reto también en equipo.

Arizmendi Ikastola ha creado un Marco Tecnopedagógico que recoge las pautas para el uso de los recursos digitales y para el empoderamiento en la competencia digital, reforzando el Modelo de Persona de la Ikastola. Para ello, se han analizado diversas investigaciones, se han realizado entrevistas con expertos y se ha analizado el uso actual en la Ikastola.