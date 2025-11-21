El arco del Portalón era originalmente de la puerta de Gazteluondo

El recinto amurallado de la villa medieval de Mondragón disponía de seis puertas de entrada y salida.

El Portal de Abajo o Portalón constituye sin duda el elemento arquitectónico más emblemático del casco histórico y, por extensión, de la villa. Punto neurálgico de la vida social e icono de Mondragón.

Este acceso ha recibido siempre la consideración de puerta principal de entrada al casco histórico. Esa distinción queda patente en un curioso episodio histórico.

El arco que preside el Portal de Abajo o Portalón perteneció originalmente a la puerta de Gazteluondo. Fue en agosto 1768 cuando se construyó dicho arco para embellecer el arco de Gazteluondo. Se talló con piedra de Zaraia y Bergara, apuntaba el cronista José Letona. Y allí permaneció durante los siguientes 12 años. Pero para los mondragoneses de la época resultaba poco congruente que Gazteluondo luciera un elegante arco recién tallado mientras que el Portal de Abajo, el lugar más representativo de la villa, se tenía que conformar con un arco más tosco y ordinario.

José Letona fecha en el año 1780 la resolución municipal de permutar los arcos de los portales de Gazteluondo y Abajo. El refinado arco de Gazteluondo se reinstaló abajo, y viceversa. La operación, según Letona, costó 2.390 reales.

Obviamente, los vecinos de Gazteluondo salieron perdiendo, y quizá para mejorar algo su arco, en 1884 le incorporaron una cruz, como detalla la historiadora Ana Isabel Ugalde. De todas formas, el conjunto perduró poco tiempo más. Ugalde apunta que el arco se demolió en 1907.