Amas de leche para amamantar a niños ajenos

La nodriza, también denominada ama de crianza, ama de cría, ama de leche o criandera, es una mujer que amamanta a un lactante que no es su hijo. Esta práctica hoy en desuso se remonta a la prehistoria, y fue común hasta el siglo XIX para alimentar a niños cuyas madres no podían o no deseaban hacerlo. El recurso a un ama de crianza podía estar motivado por razones físicas -producción insuficiente de leche o partos múltiples en los que una sola persona no puede satisfacer los requisitos de lactancia- o sociales: la profesionalización de la lactancia permitía a la madre dedicarse a otras ocupaciones.