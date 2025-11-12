La alubia pinta alavesa, protagonista de la feria de productos locales este sábado

La alubia será la reina de la fiesta en la feria mensual de productos locales que se celebará este sábado, día 15, en la ... plaza Seber Altube, de 09.00 a 13.30 horas. La feria estará acompañada de una degustación de alubias.

En este mercado se darán citta los vendedores habituales con sus productos baserritarras y locales. Entre todos los compradores se sortearán 10 cestas elaboradas con lote de productos Eusko Label.

Degustación de alubias

Al igual que en ediciones anteriores, los alumnos de Formación Profesional Básica de cocina prepararán alubias que podrán degustarse a partir de las 11.00 horas. Cocinarán 12 kilos de alubia pinta alavesa.