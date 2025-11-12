Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una anterior edición de la degustación de alubias de FP de cocina. OLIDEN

Arrasate-Mondragón

La alubia pinta alavesa, protagonista de la feria de productos locales este sábado

Alumnos de FP Básica de cocina prepararán 12 kilos de alubias para degustar a partir de las 11.00 en Sebero Altube

Kepa Oliden

Arrasate-Mondragón

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:54

La alubia será la reina de la fiesta en la feria mensual de productos locales que se celebará este sábado, día 15, en la ... plaza Seber Altube, de 09.00 a 13.30 horas. La feria estará acompañada de una degustación de alubias.

