Altuna III y Ezkurdia pugnan este domingo en Uarkape por el tercer puesto

El Diario Vasco arrasate. Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:37 Comenta Compartir

Altuna III y Ezkurdia se enfrentarán este domingo en el frontón Uarkape por el tercer del Campeonato Eusko Label de cuatro y medio.

El festival, que se emitirá por ETB, comenzará a las 17.30 con el partido por parejas entre Alberdi II-Mariezkurrena II y Murua-Zabaleta.

Las entradas ya están a la venta en la página web www. entradasfronton.com. El día del partido, si aún quedaran entradas, se venderán en el mismo frontón Uarkape una hora antes.