Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Arrasate

Altuna III y Ezkurdia pugnan este domingo en Uarkape por el tercer puesto

El Diario Vasco

arrasate.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:37

Comenta

Altuna III y Ezkurdia se enfrentarán este domingo en el frontón Uarkape por el tercer del Campeonato Eusko Label de cuatro y medio.

El festival, que se emitirá por ETB, comenzará a las 17.30 con el partido por parejas entre Alberdi II-Mariezkurrena II y Murua-Zabaleta.

Las entradas ya están a la venta en la página web www. entradasfronton.com. El día del partido, si aún quedaran entradas, se venderán en el mismo frontón Uarkape una hora antes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El recuerdo imborrable que deja el exfutbolista vasco fallecido en accidente de moto: «Qué tristeza»
  2. 2 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  3. 3 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  4. 4 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  5. 5

    La Federación Guipuzcoana llama al orden a los entrenadores por su participación en «incidentes graves»
  6. 6 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»
  7. 7 El motivo por el que se valida el gol en fuera de juego del Athletic ante la Real Sociedad: «El donostiarra puede defender sin merma»
  8. 8

    «Hay muchísima evidencia sobre la seguridad de la melatonina»
  9. 9 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  10. 10

    Gipuzkoa reorganiza su red de acogida ante la creciente llegada de menores migrantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Altuna III y Ezkurdia pugnan este domingo en Uarkape por el tercer puesto