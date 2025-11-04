Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Todas las fuerzas políticas municipales participan en la Mesa de la Convivencia de Arrasate. OLIDEN

Arrasate-Mondragón

Un acto institucional reconocerá a Enrike Gómez 'Korta' como víctima el día 29

Previamente, el lunes 10, se proyectará el documental 'Korta. Askatasun haizea' con los testimonios de familiares y amigos

Kepa Oliden

Arrasate-Mondragón

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:36

Enrike Gómez Álvarez 'Korta', miembro de ETA asesinado por el Batallón Vasco Español (BVE) en Baiona el 25 de junio de 1979, recibirá el ... reconocimiento oficial del ayuntamiento como víctima de vulneración de derechos humanos en un acto institucional que tendrá lugar en el salón de plenos el sábado 29 de noviembre. Previamente, el lunes 10, se proyectará el documental 'Korta. Askatasun haizea', con los testimonios de familiares y amigos para conocer la vida y trayectoria de Enrique. La proyección tendrá lugar en Juan Arzamendi Musika Etxea a las 18.00 con la presencia de su director Julen Díaz de Argote, quien mantendrá un coloquio con los asistentes.

