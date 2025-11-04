Un acto institucional reconocerá a Enrike Gómez 'Korta' como víctima el día 29

Enrike Gómez Álvarez 'Korta', miembro de ETA asesinado por el Batallón Vasco Español (BVE) en Baiona el 25 de junio de 1979, recibirá el ... reconocimiento oficial del ayuntamiento como víctima de vulneración de derechos humanos en un acto institucional que tendrá lugar en el salón de plenos el sábado 29 de noviembre. Previamente, el lunes 10, se proyectará el documental 'Korta. Askatasun haizea', con los testimonios de familiares y amigos para conocer la vida y trayectoria de Enrique. La proyección tendrá lugar en Juan Arzamendi Musika Etxea a las 18.00 con la presencia de su director Julen Díaz de Argote, quien mantendrá un coloquio con los asistentes.

Newsletter

Enrike Gómez nació en el pueblo de Porqueros, en León, y se trasladó de niño a Gasteiz cuando sus padres emigraron allí. Vivió en Vitoria, estudió en el colegio Samaniego y posteriormente en la escuela profesional José Obrero. Allí aprendió euskera y más tarde también trabajó como profesor de euskera en la capital alavesa, hasta que se trasladó a Arrasate. Su pareja era de Arrasate, Kristina Larrañaga Arando. Cuando Enrique fue asesinado, Kristina estaba embarazada del hijo de ambos.

La Mesa de la Convivencia de Arrasate, constituida por todas las fuerzas políticas con representación municipal, organiza cada año un acto de reconocimiento con ocasión del Día de la Memoria que se conmemora el 10 de noviembre. Se trata de un acto institucional «para recordar y reconocer a las víctimas fallecidas con un estrecho vínculo con Arrasate».

Por ello, en este camino, el Ayuntamiento de Arrasate, gracias a la colaboración y acuerdo de los cuatro partidos con representación municipal, quiere este año recordar y reconocer a Enrike Gómez Álvarez 'Korta' como víctima de vulneración de derechos humanos causada por violencia de motivación política.

Jean Pierre Cherid

El 25 de junio de 1979, el Batallón Vasco Español (BVE) asesinó en Baiona a Enrike Gómez Álvarez, de 25 años. Era miembro de ETA y, tras huir de la policía, se encontraba refugiado en el País Vasco francés desde 1974. Ese día, cuando regresaba a casa, se percató de que un Peugeot 305 lo seguía e intentó pedir ayuda; pero al llegar a la altura del bar Udalaitz, el coche se detuvo y le dispararon una docena de tiros. Enrique Gómez murió en la ambulancia camino del hospital civil de Baiona.

Según el informe sobre las víctimas del terrorismo causado por grupos incontrolados, grupos de extrema derecha y el GAL, elaborado por la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, «Jean Pierre Cherid fue el autor del atentado». Este miembro de la OAS y mercenario, murió en 1984 al explotarle la bomba que preparaba para otro atentado.