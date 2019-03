Se abre el melón del urbanismo en el casco histórico después de 20 años Ayuntamiento. El director de urbanismo Urdangarin y el concejal Ibon Arrupe ante al viejo cine Alai. Ciudadanos y asociaciones pueden presentar propuestas y sugerencias en el BAZ | El Consejo Asesor de Urbanismo estudiará las propuestas y el nuevo plan especial de rehabilitación tardará 2 años KEPA OLIDEN ARRASATE. Domingo, 10 marzo 2019, 00:16

La modificación del Plan Especial de Rehabilitación (PER) del casco histórico abre el melón del urbanismo después casi veinte años. La normativa promulgada el 18 de julio de 2000 para preservar las características arquitectónicas del casco medieval se ha quedado anticuada. Cuando el PER entró en vigor «prácticamente no existía ni internet, ni el móvil, ni el comercio electrónico» constataba el concejal de urbanismo Ibon Arrupe (PNV). Ha llegado el momento de actualizar este reglamento mediante un proceso participativo que, decía Arrupe, arranca con la apertura de un periodo que se prolongará hasta el 30 de junio y durante el cual «ciudadanos particulares, empresas, agrupaciones y en general y todo el que pueda tener cualquier interés en el casco histórico, puede presentar sus propuestas, iniciativas o sugerencias en el BAZ».

Todas esas aportaciones engordarán la carpeta que será transferida al próximo gobierno municipal para que el proceso adquiera velocidad de crucero a partir de septiembre convocando al Consejo Asesor de Urbanismo. Este órgano aglutina a un amplio espectro de colectivos y asociaciones y será en su seno donde se «estudiarán una a una todas las propuestas y sugerencias recibidas».

El director de urbanismo, Juan Antonio Urdangarin, apuntaba que el alumbramiento del nuevo PER no se producirá «al menos antes de dos años», y ello contando con la preceptiva luz verde del departamento de cultura del Gobierno vasco «debido al carácter monumental del casco medieval».

El envejecimiento de la población residente en los cascos históricos, un fenómeno que ocurre en Arrasate al igual que en otras muchas ciudades europeas, es una de las preocupaciones de los responsables municipales. La modificación del PER persigue abrir cauce a un rejuvenecimiento poblacional «adoptando medidas que conviertan al casco histórico en un entorno residencial atractivo para los jóvenes». Sería una forma revitalizar el casco histórico con un vecindario que «sale más, consume más y es más proclive a remodelar y modernizar la vivienda».

Viviendas en el cine Ideal

Un caso significativo en lo que respecta al urbanismo del casco histórico es del edificio del antiguo cine Ideal o Alai zinema, sumido en el más absoluto abandono desde su clausura en 2005.

El PER vigente asigna a este solar una calificación de 'dotacional', lo que se traduce en que desde hace 20 años en esta parcela únicamente cabría mantener una actividad de cine, bolera, gimnasio o una gran superficie comercial tipo Zara o similar.

«Como consecuencia de los cambios en los hábitos de consumo tras la irrupción del comercio electrónico, está claro que nunca va a instalarse ahí una superficie comercial de esas características», admitía Arrupe. En consecuencia y la vista del progresivo deterioro del inmueble, el actual ayuntamiento aboga por que el nuevo PER «recalifique este solar para poder edificar vivienda dentro de unas características de alturas, cubiertas, balcones... que se determinarán en el PER».

Los veinte años de vigencia del actual PER han estado de controversia, fundamentalmente desde el sector del pequeño comercio, muy crítico con el rigor inflexible de esta normativa. Desde el ayuntamiento sostienen que el reglamento «ha funcionado muy bien y a día de hoy tenemos uno de los cascos histórico medievales mejor conservados». Pero los encontronazos entre comerciantes y ayuntamiento han sido continuos a cuenta de las restricciones impuestas por el PER a las fachadas y escaparates de los establecimientos comerciales.

Ibon Arrupe minimizaba las críticas del 'lobby' de la asociación de comerciantes Ibai-arte, que representa a «solo 40 miembros» y cuya «obsesión» son los escaparates.

En opinión de Arrupe, el comercio tiene problemas más acuciantes como las amenazas del «comercio electrónico y la falta de relevo generacional» y, en no pocos casos, la obsolescencia de establecimiento que «permanecen igual que hace 40 años».

El concejal de urbanismo considera que el escaparate «no es el Santa Grial del comercio» pero admitía que es una materia que «también habrá que estudiar en el nuevo PER».

Las palabras de Arrupe han levantado una considerable polvareda entre los comerciantes, hasta el punto de que el ayuntamiento ha mantenido una reunión urgente esta misma semana con la directiva de Ibai-arte para limar asperezas y buscar un mejor entendimiento entre ambas partes.