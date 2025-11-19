Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Nerea Lorón 'La Furia', la concejala Eva Abuin y la técnica de Igualdad Amets Beltrán de Guevara. DV

Arrasate-Mondragón

El 25-N llama a la «resistencia feminista frente a las redes de complicidad»

Dos concentraciones y actividades organizadas por Emakume Txokoa conmemorarán el Día Internacional contra la Violencia Machista

Kepa Oliden

Arrasate

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:16

El 25-N llama a la «resistencia feminista frente a las redes de complicidad». Con ese lema ha convocado el Movimiento de Feminista de ... Arrasate la concentración que tendrá lugar el próximo martes 25 en la plaza a las 18.30 con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia Machista. La precederá otra, también en la plaza a las 12.00, convocada por Gazte Feministak y el sindicato estudiantil Ikama.

