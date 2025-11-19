El 25-N llama a la «resistencia feminista frente a las redes de complicidad». Con ese lema ha convocado el Movimiento de Feminista de ... Arrasate la concentración que tendrá lugar el próximo martes 25 en la plaza a las 18.30 con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia Machista. La precederá otra, también en la plaza a las 12.00, convocada por Gazte Feministak y el sindicato estudiantil Ikama.

En torno a la conmemoración del 25-N Emakume Txokoa ha confeccionado un programa que recoge las actividades organizadas del 27 de noviembre al 2 de diciembre, y que aúnan reflexión y denuncia. Talleres, obras de teatro y coloquios que buscan «generar espacios de encuentro para la reflexión y la denuncia partiendo de las vivencias de las violencias ejercidas sobre los cuerpos de las mujeres».

Teatro

El jueves 27 Cristina Castillo representará la obra teatral 'La Cosa' en el auditorio de la Escuela de Música Juan Arzamendi.

En un relato personal, íntimo y transgresor, Cristina Castillo interpreta esta obra basada en la violencia sexual en la infancia. Además de denunciar dicha violencia, pretende ser también una herramienta para la reparación. Todo ello contado y cantado desde el humor. Tal y como señala la propia actriz, hay que reír, gritar, cantar y bailar, aunque en un principio pueda parecer incompatible con la crudeza del tema.

Autodefensa feminista

El sábado 29, por su parte, se impartirá en el Emakume Txokoa un taller de autodefensa feminista. Este taller «quiere ofrecer un espacio seguro y libre para compartir las experiencias que las mujeres hemos tenido en torno a la violencia machista, reflexionar sobre ellas y fortalecernos en grupo. Todo ello tomando como base la autoestima feminista», han explicado la técnica del Emakume Txokoa Amets Beltrán de Guevara. Para participar en el taller es necesario inscribirse previamente en el Emakume Txokoa.

Y para finalizar el programa de 25-N, el martes 2 de diciembre hará ocasión de disfrutar de una conversación entre la periodista y militantes feminista Irantzu Varela y Nerea Lorón 'La Furia', nombre artístico de la cantante y compositora de rap navarra afincada en Arrasate.

Irantzu Varela y La Furia

El punto de partida de la charla será el libro 'Lo que quede', publicado por Varela, «amiga personal y con quien colaboro habitualmente» señalaba La Furia . Aunque Irantzu compartirá qué la llevó a escribirlo, la acogida que ha tenido y otros detalles en torno al libro, queremos dedicar una atención especial a las violencias que vivimos hoy y a las formas de abordarlas. Será muy interesante», avanzaba Lorón.

Por su parte, Eva Abuin, concejala de Feminismo y LGTBIQ+, ha hacía un llamamiento a sumarse a las movilizaciones convocadas con motivo del 25-N expresando «nuestro compromiso para erradicar la violencia machista a través de las concentraciones organizadas de la mano de los agentes del municipio y de las demás iniciativas impulsadas desde el Departamento de Igualdad. Animamos a la ciudadanía a movilizarse».