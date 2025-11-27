Un viaje musical por la historia del cine

Melómanos y cinéfilos están de enhorabuena. Zaraia aretoa ofrecerá este viernes (20.00 horas) un emocionante viaje musical a lo largo de la historia ... del cine. Los cantantes Iván Azkárate y Libe Urrutia, acompañados por una banda de músicos, interpretarán algunas de las canciones más emblemáticas del cine de los últimos cien años.

Se trata de 'Zinema Paradise', un espectáculo «pensado como una experiencia inmersiva cargada de emoción y memoria cinematográfica» explican desde Retromúsica.

La cita en la casa de cultura Arkupe rinde homenaje un siglo de historia cinematográfica a través de bandas sonoras emblemáticas. «Proponemos un recorrido por algunas de las melodías más influyentes del séptimo arte, interpretadas en directo y en un entorno diseñado para envolver al público desde el primer momento» señalan los intérpretes.

'Zinema Paradise' ofrecerá interpretaciones cuidadas y una puesta en escena que invita a la inmersión

Los espectadores podrán disfrutar de una selección de temas interpretados por las voces de Iván Azkarate y Libe Urrutia, dos cantantes reconocidos por su versatilidad y por la capacidad de adaptar su registro a la enorme variedad de estilos que componen la música de cine.

Sus interpretaciones servirán como hilo conductor de un viaje sonoro que abarca desde los inicios del cine sonoro hasta algunas de las producciones más emblemáticas de las últimas décadas, dando vida a melodías que han dejado huella.

En el escenario estarán también Andoni Etxebeste a la batería, Jorge Luengo al bajo, Javi Echarri a la guitarra e Iñaki Miguel al piano y en la dirección musical.

Su experiencia en proyectos vinculados a la música cinematográfica y su complicidad artística aportan una base sólida y una sensibilidad especial que permitirá redescubrir cada pieza con una intensidad renovada.

Repertorio reconocible

El repertorio de 'Zinema Paradise' reúne grandes clásicos como 'Casablanca' o 'El mago de Oz', piezas inolvidables que siguen emocionando décadas después de su estreno.

También incluye un guiño al cine de los años ochenta con títulos como 'Dirty Dancing', 'Los cazafantasmas' o 'La historia interminable', verdaderos referentes para toda una generación. No faltarán bandas sonoras convertidas en parte esencial de la cultura popular, como 'Titanic' o 'Pulp Fiction'.

A todo ello se suman algunos de los títulos más queridos del universo Disney, entre ellos 'Tarzán' o 'El Rey León', cuyas canciones forman parte del imaginario emocional.

Con una selección musical reconocible, interpretaciones cuidadas y una puesta en escena que invita a la inmersión, 'Zinema Paradise' se presenta como una velada destinada a despertar recuerdos, emocionar y celebrar la fuerza del cine y la música como lenguajes universales capaces de unir a personas de todas las edades.«Lo que hace aún más especial este espectáculo (entradas 6 euros) son las historias, curiosidades y anécdotas fascinantes que se esconden detrás de cada canción» concluyen desde Retromúsica, invitado a disfrutar de un viaje musical por la historia del cine.