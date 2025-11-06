La UDA está que se sale, tres jugadores convocados con la selección de Euskadi

Marian González Lizarralde aretxabaleta. Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:38 Comenta Compartir

La UDA está haciéndose valer en Tercera, se ha ganado el respeto de rivales, aficiones e incluso ojeadores, y la mejor prueba de ello es que ha aportado tres futbolistas a la segunda sesión de entrenamientos convocada por la federación vasca de fútbol para preparar la fase estatal de la Copa de regiones UEFA, que tendrá lugar entre los días 28 y el 30,

Aimar Madina, Manex Ibarrondo y Unai Beloki forman parte de la lista de veintiún futbolistas que el martes fueron citados en Amorebieta para preparar «una competición preciosa e ilusionante que presenta un desafío único» en palabras de la propia federación.

Se trata de un torneo en el que solo pueden participar jugadores sin ficha profesional, un regalo para los futbolistas aficionados y un espaldarazo a sus clubes. «Es un orgullo para la UDA, no sabemos si al final irán los tres, dos, uno o ninguno a la fase estatal, pero el mero hecho de estar en las convocatorias realizadas hasta ahora, ya es una excelente noticia. Ojalá puedan disfrutar de la experiencia completa» explican desde el club.

El atxabaltarra Manex Ibarrondo y el antzuolarra Aimar Madina, ya fueron convocados al primer entrenamiento preparatorio y el eskoriatzarra Unai Beloki, máximo goleador de la UDA se ha unido a la dupla esta semana.

El combinado euskaldun competirá a partir del día 28 en el sector que se disputará en Castilla-La Mancha, un grupo en el que se verá las caras con la selección anfitriona, Islas Baleares y La Rioja, y donde buscará la primera plaza para clasificarse a la segunda fase.

Espaldarazo al buen trabajo

Diecisiete son las selecciones autonómicas que quieren recoger el testigo de Aragón que deslumbró la temporada 2024/25. De la primera fase saldrán ocho equipos clasificados que disputarán la fase intermedia entre el 28 y el 29 de enero y la pugna definitiva del 27 de febrero al 1 de marzo.Euskadi no gana el torneo desde hace veinte años y la Federación se ha marcado como reto reeditarlo.

La lista de futbolistas convocados esta semana para preparar la fase estatal está encabezada por tres clubes: Aretxabaleta, Aurrera de Vitoria y Derio, que aportan tres jugadores cada uno a la selección de Euskadi. Le siguen San Ignacio (próximo rival este domingo en Ibarra), Touring y Lagun Onak con dos. Durango, Zamudio, Zarautz, Pasaia, Añorga y Deusto completan el listado de equipos de Tercera RFEF representados en la prelista del combinado euskaldun.

Llama la atención la ausencia en la convocatoria de futbolistas del equipo que lidera la categoría, el Portugalete. que la semana pasada eliminó al Valladolid y se clasificó para la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Pero en sus éxitos está precisamente la razón de esa ausencia El 'Portu' es un club 'semiprofesional', en el que la excepción son los futbolistas aficionados, que son los que juegan la Copa regiones UEFA.

Y eso precisamente da más mérito a la segunda plaza que ostenta en la actualidad la UDA con una desventaja de cinco puntos sobre los jarrilleros que tras descabalgar a un equipo de segunda de la Copa, golesaron al Santurtzi y aprovechando la derrota atxabaltarra en Derio para poner tierra de por medio.

Algo que, por otro lado, no obsesiona a la UDA, que tiene claro cual es su objetivo: sumar, sumar y sumar para poder asegurar la permanencia en Tercera un año más. Una categoría que le está dando muchas alegrías a los de Unai Calzón, la última la convocatoria de Manex, Aimar y Unai a entrenar con Euskadi.