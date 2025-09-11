Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Nhil ha grabado su tercer disco en directo en un estudio de Tarragona.

Aretxabaleta

Nhil presentará hoy su nuevo disco 'Etxea' en concierto en los jardines del convento

K. O.

aretxabaleta.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:44

El grupo Nhil presentará hoy viernes en concierto en el jardín del convento (22.00 horas) su nuevo trabajo recién sacado del horno. El tercer disco de esta banda de Aretxabaleta se titula 'Etxea' y contiene 7 canciones en euskera que han sido grabadas en el estudio La Casa Murada de Tarragona. Todo el disco ha sido grabado en directo bajo la dirección del ingeniero de sonido Santi Quizhpe. Sin duda, uno de los puntos fuertes de Nhil está en las actuaciones en directo y precisamente por eso se han volcado en este reto. El trabajo pondrá de manifiesto la artesanía, crudeza y sensibilidad que hay detrás de esta creación. Antes de publicar el disco han publicado canciones como 'Ezer zor nahi' y 'Desio bat» para que poco a poco nos incorporemos al nuevo universo.

Tras el abandono de Beñat Arrieta y Lia Garai, sus puestos han sido cubiertos por Peio Uribetxeberria, a la guitarra, e Irene Ruiz de Austri al saxofón.

Continuán formando parte de la banda Sara Alonso (piano y voz), Xabi Zuazabeitia (bajo), Aitor Ruiz de Austri (trombón) y Asel Errasti (batería).

Su música se podrá disfrutar en directo esta noche en los jardines del convento.

