Aretxabaleta

Lanki celebrará su 25º aniversario con un acto en el campus de Aretxabaleta

El evento tendrá lugar mañana en IdeiEnea y será inaugurado por el rector Vicente Atxa y la decana Nagore Ipiña

Kepa Oliden

aretxabaleta.

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:53

Comenta

El Instituto de Estudio Cooperativos Lanki, perteneciente a Mondragon Unibertsitatea, celebrará su 25º aniversario con un acto que tendrá lugar mañana jueves 27 en IdeIEnea, en Aretxabaleta. El acto será inaugurado por el rector, Vicente Atxa, y la decana de la Facultad de Humanidades, Nagore Ipiña. Tras ellos, también participarán Mikel Uribetxeberria, presidente de Fagor Ederlan y antiguo alumno del título experto en cooperativismo, y Leire Mugerza, presidenta del Congreso de Mondragon.

Lanki nació en el año 2000 en el campus de Eskoriatza de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Desde entonces, las líneas principales de este equipo han sido tres.

En primer lugar, la investigación en cooperativismo, especialmente el estudio y análisis de la experiencia cooperativa de Mondragon. En segundo, la innovación y desarrollo de la educación cooperativa, mediante la producción de materiales didácticos y programas formativos. Y en tercer lugar la transferencia, asesoramiento y divulgación del conocimiento cooperativo.

Las dos funciones principales del Instituto de estudios Cooperativos Lanki son combinar el conocimiento universitario y la práctica de las cooperativas; e incidir en la realidad cooperativa interna y externa.

«En LANKI tenemos la convicción de que las propuestas basadas en la autoconstrucción son interesantes para responder a los desafíos que enfrentamos al articular el mundo. El cooperativismo es un ejemplo de ello y trabajamos desde esa perspectiva. Queremos promover el cooperativismo más transformador y, a la vez, arraigado posible, pero también estamos dispuestos a colaborar con cualquiera que comparta esta intención», ha destacado Ainara Udaondo, directora de Lanki.

A lo largo de estos 25 años, han sido más de 12.000, los y las cooperativistas que han participado en los cursos de formación, sesiones de trabajo o seminarios diseñados a medida.

