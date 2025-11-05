Kurtzebarri tendrá un patio más inclusivo y verde

Los trabajos para convertir el patio del colegio Kurtzebarri en un espacio más inclusivo y verde ya han comenzado. Según informó ayer el gobierno ... municipal el patio escolar del centro público «contará con espacios para los juegos colaborativos, la tranquilidad, las actividades creativas y el aprendizaje emocional y social más allá del fútbol. Poco a poco se irá transformando el espacio actual ofreciendo más posibilidades de juego».

Cada vez hay más patios que transforman el dominio del cemento y la pelota por espacios más naturalizados que propician diversidad de actividades lúdicas desde una perspectiva inclusiva y coeducativa, y el del colegio Kurtzebarri se transformará en fases.

La primera acaba de comenzar y se desarrollará durante seis semanas con una inversión de más de 50.000 euros. El año que viene , el marco del proyecto del frontón, se abordarán también la redefinición de la cancha y el entorno del bolatoki.

«El diseño es el resultado de un proceso participativo entre el alumnado, la dirección del centro, el profesorado, los padres y madres y el ayuntamiento y los trabajos se realizarán en diferentes fases» relatan desde el consistorio.

«En los últimos años se ha incidido cada vez más en la importancia de los patios en el desarrollo integral del alumnado. Tradicionalmente se han entendido como un mero espacio de descanso, pero hoy en día sabemos que los patios ofrecen grandes oportunidades para la educación y la convivencia» explican desde el gobierno municipal.

El objetivo de las actuaciones previstas es «mejorar el bienestar y la convivencia del alumnado y, en consecuencia, reforzar su rendimiento académico. Según las investigaciones, estos patios fomentan la equidad, la participación y el bienestar independientemente de las capacidades físicas, sensoriales, cognitivas o sociales del alumnado. Por eso se les llama inclusivos».

El patio de Kurtzebarri contará con espacios para los juegos colaborativos, la tranquilidad, las actividades creativas y el aprendizaje emocional y social y se ha trabajado con el alumnado del último ciclo de primaria, «conociendo diferentes modelos y teniendo en cuenta sus opiniones e ideas» señalan.

Primera fase, seis semanas

En la primera fase, los trabajos se realizarán en el patio de educación primaria. Se creará una especie de pasarela verde con espacios tranquilos de descanso, encuentro y reunión, habrá bancos, troncos de equilibrio y abundante vegetación.

En torno a diciembre, las reformas comenzarán en el área de educación infantil, donde se eliminarán obstáculos y muros interiores y se añadirán elementos naturales para que los niños y niñas puedan jugar libremente en un circuito de recreo con txoko para contar cuentos, pizarra, tobogán y grada grupal.

Dice el reputado pedagogo Francesco Tonucci que «los niños aprenden mucho más jugando que estudiando, haciendo que mirando y que los que han podido jugar bien y durante mucho tiempo serán adultos mejores». Una filosofía que ha universalizado en campañas de éxito como «Yo salgo a jugar» y que tiene también reflejo en parques y patios cada vez más inclusivos y naturalizados que potencian el juego libre y creativo.