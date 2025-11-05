Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las intervenciones se llevarán a cabo en distintas fases en las áreas de recreo de los espacios de educación primaria e infantil. UDALA

Aretxabaleta

Kurtzebarri tendrá un patio más inclusivo y verde

Arrancan los trabajos para convertir las zonas de recreo del colegio público en espacios con más oportunidades de juego y aprendizaje

Marian González Lizarralde

Aretxabaleta

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:37

Los trabajos para convertir el patio del colegio Kurtzebarri en un espacio más inclusivo y verde ya han comenzado. Según informó ayer el gobierno ... municipal el patio escolar del centro público «contará con espacios para los juegos colaborativos, la tranquilidad, las actividades creativas y el aprendizaje emocional y social más allá del fútbol. Poco a poco se irá transformando el espacio actual ofreciendo más posibilidades de juego».

