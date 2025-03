Jordi Caps ofrecerá su espectáculo de magia este domingo en Arkupe

K. O. aretxabaleta. Miércoles, 19 de marzo 2025, 19:55 Comenta Compartir

El ilusionista Jordi Caps, una de las figuras más mediáticas y reconocidas del mundo de la magia, ofrecerá dos actuaciones este domingo en Aretxabaleta. Aunque inicialmente estaba previsto que su espectáculo tuviera lugar en el nuevo salón de actos del Convento, finalmente se llevará a cabo en la segunda planta de la casa de cultura Arkupe.

Las funciones se llevarán a cabo a las 17.00 y a las 19.00 horas, con entradas disponibles en línea al precio de seis euros. La propuesta de Jordi Caps promete una experiencia única e irrepetible, donde la magia se experimenta de cerca y en un ambiente íntimo, limitado a solo 50 personas por sesión. Esta proximidad permite a los asistentes no solo presenciar sus sorprendentes efectos, sino también formar parte de ellos, convirtiéndose en cómplices de un viaje emocional en el que lo imposible se vuelve posible ante sus propios ojos.

Espectáculo cautivador

El espectáculo de Jordi Caps no es un simple show de magia, sino «una experiencia sensorial y emocional que trasciende los límites de lo imaginable». Su especialidad es la cartomagia y el mentalismo, con efectos que desafían la lógica y dejan a los espectadores boquiabiertos. La cercanía con el público no solo aumenta la intensidad de la experiencia, sino que también permite una interacción que rara vez se encuentra en grandes escenarios.

Profesor en la Escuela de Magia del Mag Lari en Barcelona y asesor de magia del reconocido Mago Pop para Netflix, Jordi Caps ha construido una sólida trayectoria profesional basada en la excelencia y la innovación. Su talento y creatividad lo llevaron a convertirse en el primer mago en la historia en ganar el certamen Got Talent España, lo que le permitió participar en la edición internacional Got Talent All Stars junto a los mejores artistas del mundo. Además, recibió el codiciado 'Pase de Oro' conjunto del jurado, consolidando su estatus como referente en el mundo de la magia.

Prestigio internacional

Más allá de su éxito en concursos televisivos, Jordi Caps ha llevado su talento a escenarios de todo el mundo, incluyendo eventos corporativos de alto nivel y espectáculos exclusivos. Su reputación le ha permitido actuar para celebridades como Lionel Messi, Charlize Theron y la Familia Real de Arabia Saudí. Incluso ha realizado actuaciones en un escenario inusual: a bordo del Airbus 380 de Emirates, el avión de pasajeros más grande del mundo.

En reconocimiento a su brillante trayectoria, sus manos han quedado inmortalizadas en una placa del Paseo de la Fama de Magos de Europa, ubicado en Tamarite de Litera, Huesca, un honor reservado solo para los grandes maestros de la magia.