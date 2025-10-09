ITV y mejoras en los parques infantiles El Ayuntamiento pone en marcha un plan de mantenimiento y reformas que incluirá «estructuras atractivas e innovadoras» en Iralaberri

La ITV a los parques ha comenzado con mejoras y tareas de mantenimiento y continuará con nuevos elementos.

Marian González Lizarralde ARETXABALETA. Jueves, 9 de octubre 2025, 20:27

Los parques son el termómetro de la vida social de muchos barrios, pero al estar en la mayoría de los casos a merced de las condiciones climatológicas, exigen importantes chequeos de mantenimiento. Tornillos de anclaje, tapas , juntas... suelen deteriorarse, al igual que el suelo tanto por el trajín como por la inclemencias climatológicas. El Ayuntamiento de Aretxabaleta ha hecho una apuesta clara por la revalorización de este tipo de espacios, proyectando zonas cubiertas e invirtiendo en mejoras, y ahora da un paso más con la puesta en marcha de un plan de inversión específico de entre 100.000 y 120.000 euros, «con el objetivo de garantizar que los parques sean seguros, accesibles y adecuados para todas las edades».

El gobierno municipal ha explicado que «los últimos años se ha hecho un importante esfuerzo para instalar columpios y zonas de juego infantiles en diversas áreas del municipio». pero que el elevado uso y el paso del tiempo exigen reforzar el mantenimiento y actualizar muchos de los elementos..

Mantenimiento y reparación Optimizar el mantenimiento de los parques existentes, realizar las reparaciones necesarias y, de cara al futuro, garantizar un mantenimiento sostenible y eficiente.

Renovación e inversión Renovar las estructuras de juego, mejorar los suelos e introducir atractivos e innovadores elementos de juego para que haya zonas de recreo seguras para todas las edades.

Y con el objeto de dar un enfoque integral a las actuaciones, se ha diseñado un plan que se articula en torno a dos ejes fundamentales.

Por un lado, la mejora del cuidado y reparación de los parques existentes, mediante labores de revisión técnica, ajuste y sustitución de materiales deteriorados. Y, por otro, la renovación y la inversión en nuevas e «innovadoras» estructuras de juego, además de en suelos «más seguros y apropiados» con el fin de que las zonas de recreo «sean seguras para todas las edades, y aumenten su atractivo y calidad mediante nuevos elementos».

Áreas seguras y accesibles

Esta particular 'ITV' ya ha comenzado, y en los últimos días se ha trabajado en los parques del barrio de Lausita, Bedarreta y la zona trasera de Kurtzebarri Eskola. En breve, está previsto que los trabajos se extiendan también a las áreas lúdicas de Iralabarri y la Plaza Gernika, dando continuidad a una hoja de ruta que se desarrollará de forma progresiva durante los próximos meses.

El siguiente paso consistirá en reacondicionar los suelos y, finalmente, se retirarán los elementos antiguos para instalar nuevos juegos, poniendo especial atención en el parque de Iralabarri, que será equipado «con estructuras modernas, atractivas e innovadoras» para abrir este tipo de espacios a nuevas franjas de edad en entornos seguros y accesibles.

Si no hay contratiempos, este plan municipal «para optimizar el mantenimiento de los parques infantiles, acometiendo los arreglos necesarios y, de cara al futuro, garantizar una conservación sostenible y eficiente» se espera que termine «en los primeros meses de 2026».