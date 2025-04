«Estamos a nada de hacer historia y tenemos que dar el último empujón»

I. Murillo Aretxabaleta Martes, 15 de abril 2025, 20:04 | Actualizado 20:24h. Comenta Compartir

Después de encajar una dura derrota en Durango, la Unión Deportiva Aretxabaleta (UDA) está llamada a reaccionar y recuperar su mejor versión. El equipo vuelve a la acción este miércoles con la firme determinación de levantar cabeza y, por supuesto, volver a sumar en la siempre exigente competición de Tercera División. El objetivo es claro: dejar atrás el tropiezo del pasado fin de semana y reencontrarse con las buenas sensaciones que han caracterizado gran parte de su temporada.

El pasado domingo, el conjunto dirigido por Unai Calzón cayó de manera contundente por 3-0 ante un Durango que se mostró superior de principio a fin. Este miércoles, a partir de las 19.45 horas, el campo de Ibarra acogerá un encuentro que se presenta como clave en las aspiraciones del equipo de Aretxabaleta. Los locales saben que una victoria les acercaría de forma definitiva al objetivo de la permanencia matemática, una meta que todavía tienen al alcance de la mano y que no quieren dejar escapar.

El rival de turno será el Deusto, un conjunto que no pondrá las cosas fáciles. Los bilbaínos llegan a esta cita quintos, en posiciones de playoff, tras haber sumado 14 victorias en los 30 partidos disputados hasta la fecha.

«Tenemos que concentrarnos en lograr los tres puntos y después ya se entrará a valorar la temporada»«Los jugadores se lo han creído y han salido al campo sin miedo y sin amedrentarse en la categoría»

Los locales saben que para salir airosos deberán ofrecer su mejor versión. El equipo ha demostrado, a lo largo de la temporada, que tiene argumentos de sobra para competir ante cualquier adversario. Este miércoles, ante su gente y en plena Semana Santa, tendrán la oportunidad de reivindicarse, hacer valer su juego y, sobre todo, sumar tres puntos vitales que les acerquen al objetivo de la permanencia.

Con solo tres jornadas por disputarse tras este compromiso (frente a Touring, Eibar y Portugalete), la UDA encara el tramo final de una temporada ilusionante, marcada por el aprendizaje, la entrega y el orgullo de haber competido con altura en su primer año tras el ascenso.

«Faltan tres puntos»

Unai Calzón prefiere no entrar aún a valorar la temporada ya que. matemáticamente, aún no está lograda. Si bien es cierto que las conversaciones de barra se han sucedido estos días dando por sentado la misma, prefiere ser cauto: «Es una categoría muy peligrosa en lo que todo puede suceder y no podemos confiarnos. Tenemos que concentrarnos en lograr los tres puntos y después ya se entrará a valorar la temporada de manera más global».

A pesar de todo no puede evitar entrar a comentar que, en el caso de producirse, sería un resultado histórico para la entidad local: «En la historia reciente de la UDA se ha logrado el ascenso dos veces y. en ambas ocasiones, el equipo ha vuelto a descender a División de Honor el año siguiente por lo que sería la primera vez que el equipo logra aguantarse a la categoría por lo que sería, de materializarse, un hecho histórico».

Respecto a las virtudes que han llevado al equipo a la posición de relativa comodidad en la que se encuentra a media tabla, el entrenador pone en valor la fortaleza mental que ha empujado a sus jugadores durante todo el año: «Los jugadores se lo han creído y han salido al campo sin miedo y sin amedrentarse en la categoría. Hay que poner en valor que estamos entre los equipos de tercera que tienen menor brazo económico. Somos un equipo en ese sentido con menos recursos que otros con los que estamos compitiendo pero eso no nos ha impedido salir al campo con actitud ganadora».

Según Calzón, «es esa actitud la que nos permitió sumar muchos puntos en los primeros compases de la competición que, por suerte, nos permiten ver ahora todo con mayor comodidad y desde la media tabla».

No niega, sin embargo, que el resultado «ha sido una sorpresa» y, por supuesto, «una alegría para todos los que forman parte del club. Estamos a nada de hacer historia y tenemos que dar el último empujón si queremos sentarnos a hablar de como encarar el año próximo».

Las lesiones también han jugado un papel fundamental. Aunque Unai considera que no han tenido menos suerte que otros ya que «la temporada es larga y son cosas que pueden ocurrir», no desmiente que evidentemente, al final, son el tipo de cosas que han hecho que la temporada se haya «hecho larga». Además el entrenador confirma que la lesión de Unai Cebrino le impedirá jugar ya hasta la temporada que viene.

Ese «último empujón», podría pasar por el partido de este miércoles a las 19.45. Un lance en «horario Champions», que servirá como preámbulo a las vacaciones de Semana Santa y que será frente a un Deusto que se alzó con la victoria por la mínima en su campo durante la primera vuelta: «Fue un partido muy complicado en el que tuvimos mucha lluvia y eso condicionó mucho todo el encuentro. Al final lograron marcarnos un gol en los últimos compases pero nos fuimos con la sensación de que podríamos haber conseguido algo más».

Ahora la situación es muy diferente. «Tendremos delante a un equipo que llega en quinta posición y con opciones de lograr el ascenso por lo que no se dejarán ganar fácilmente en Ibarra».