La veterana comerciantes Angelines y Kepa Errasti en el papel de Forrest Gump DV

'Forrest Gump' corre a favor del comercio local en el spot navideño de Aretxabaleta

El vídeo tiene como protagonistas al actor Kepa Errasti encarnando el papel de Forrest Gump y Angelines, una veterana comerciante de Aretxabaleta que años atrás regentó una tienda de ultramarinos

Kepa Oliden

Aretxabaleta

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:14

Un Kepa Errasti transmutado en Forrest Gump reúne a una muchedumbre de atxabaltarras en su maratón a favor del comercio local de Aretxabaleta. Con el título de 'Zaindu daigun geurie! (cuidemos lo nuestro), este miércoles se ha estrenado en youtube.

El spot que inaugura la campaña navideña en la localidad del Alto Deba. Un acontecimiento que ya se ha convertido en clásico gracias a la constribución de Errasti, que idea y escribe el guión y protagoniza el spot. En esta ocasión le acompaña Angelines, una veterana comerciante local que años atrás regentó una tienda de ultramarinos.

El anuncio, de 3 minutos de duración, ha sido producido por AZ Visual Media para el Ayuntamiento y la asociación de comerciantes Aretxarte.

El spot comienza con una secuencia compartida por Forrest Gump-Kepa Errasti recordándole a Angelines que «mi madre decía que, en estas fechas, se ponía un poco triste porque muchos comercios de toda la vida habían cerrado: la droguería de Loreto, la carnicería de Ramón y Mari Jose, la imprenta de Purita, la tienda de Angelines».

Pero también decía que para seguir adelante, «había que mirar al futuro sin olvidar el pasado». Y por eso, un día, «no sé muy bien por qué, me levanté y, mirando hacia adelante… empecé a correr». En su maratón a favor del comercio local corre por Arientza, Arkarazo, Izurieta e incluso por la cima de Kurtzebarri. Y así, poco a poco, la gente comienza a unise al maratón del Forrest Gump atxabaltarra. Cientos de personas le secundan en su carrera. Y termina declarando: «Los comerciantes estarían orgullosos. Como dice mi madre, zaindu daigun geurie! (cuidemos lo nuestro)»

