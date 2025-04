«Espero que este libro ayude a la gente a mirarse hacia dentro»

Con solo 17 años, Itsasne Barandiaran Amozarrain (Aretxabaleta 2007) ha dado un paso que muchos adultos aún no se atreven a dar: publicar su primer ... libro. Actualmente cursa segundo de Bachillerato e Itsasne ha encontrado en la escritura no solo una pasión, sino también una herramienta de expresión, reflexión y crecimiento personal. Su obra 'Patadas de una enamorada', publicada por la editorial Letrame, es un viaje emocional que ha conseguido conectar por su autenticidad y valentía. En el Día del libro, la autora habla de su obra.

Puerta abierta

Ese paso, aparentemente pequeño, fue en realidad una enorme liberación: «Ha sido como abrir una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada, un acto de valentía que nunca pensé que podría dar».

«Mientras haya jóvenes con algo que decir y dispuestos a escuchar, la literatura no va a perder su valor»«No hace hace falta tenerlo todo claro. Lo que escribimos puede hacer que alguien sane y no se sienta solo»

'Patadas de una enamorada' es una obra íntima, dividida en dos partes. La primera narra el proceso de sanación tras un amor no correspondido. Es un recorrido profundo por las emociones de la adolescencia: la identidad, la autoestima, el miedo, la dependencia emocional. La segunda parte, en cambio, da rienda suelta a la imaginación: es la historia soñada con Sara, una persona real que sin saberlo inspiró los pensamientos y emociones más intensas de la autora. «Es una historia construida en mi mente, donde el amor es mutuo y las miradas cobran vida», explica.

Con esta obra, Itsasne ha querido transmitir algo muy claro: que los sentimientos no deben esconderse ni silenciarse. «Espero de verdad que este libro ayude a la gente a mirarse hacia dentro, para entender que sus sentimientos tienen un gran valor y que nadie tiene el derecho de decidir quiénes somos o cuánto valemos».

Mucho que decir

Su pasión por la lectura llegó más tarde que la escritura, curiosamente. Fue en 2023, en un momento complicado de su vida, cuando descubrió el poder de los libros de crecimiento personal. «Autores como Rafael Santandreu me ayudaron a ver la psicología desde otras perspectivas. A partir de ahí empecé a entender la importancia de cuidar la mente y las relaciones que nos rodean». No es casual que el año que viene vaya a estudiar Psicología. Considera que escribir y entender al ser humano van de la mano en su camino.

Publicar siendo tan joven no es habitual, y mucho menos hacerlo con una obra «honesta y emocional». Por eso, Itsasne lanza un mensaje claro a quienes escriben en la sombra: «Escribir ya es un acto de valentía, pero mostrar lo escrito es soltar el miedo. No hace falta tenerlo todo claro. Basta con confiar un poco en uno mismo. Además podemos conseguir que alguien se sienta reflejado en nuestras historias, que alguien sane, que alguien no se sienta solo. Y eso es muy poderoso».

Literatura joven

'Patadas de una enamorada' puede adquirirse en Aretxabaleta (Iber Loterías y Begira tienda de fotografías), Arrasate (Ttukun, fotocopias), en el instagram del libro ('Patadas de una enamorada), en Amazon y en algunas plataformas más. Con 242 páginas de emociones sinceras, este libro no solo representa el debut literario de una joven valiente, sino un espejo en el que muchos pueden mirarse.