Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El intercambio internacional ya vivió una primera parada el año pasado y del 6 al 12 de octubre da una paso más con participantes de Alemania, Polonia, Turquía, Palestina y Aretxabaleta.

Aretxabaleta

De Erasmus+ a Polonia con el gazteleku

Siete adolescentes y dos educadoras viajaran a Pisarzowice a un encuentro internacional de empoderamiento femenino

MARIAN GONZALEZ LZIARRALDE

ARETXABALETA.

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:17

Comenta

Willkommen, Ongi Etorri, Witamy, Hoş geldin, Easabiun, así recibirán el lunes en Pisarzowic, cerca de la ciudad polaca de Wroclaw, a las adolescentes del intercambio europeo Erasmus+ organizado con motivo del 'Día Internacional de las niñas', entre ellas siete aretxabaletarras que ultiman las maletas con muchas ganas de disfrutar de una experiencia que tiene la particularidad de centrarse en «el empoderamiento de la mujer».

La joven delegación local (actualmente están cursando cuarto de ESO) estará acompañada de dos educadoras del gazteleku y a su vuelta no solo compartirán lo vivido con el resto de usuarios del servicio municipal de ocio educativo, también con los padres y madres.

Y es que uno de los objetivos de su estancia en Polonia es diseñar un proyecto para fomentar la participación femenina en el gazteleku, organizando actividades especiales desde octubre a diciembre.

Del 6 al 12 de octubre convivirán con adolescentes alemanas, polacas, palestinas y turcasReflexionarán sobre la situación de la niñas en diferentes países, cómo viven y el definitiva qué supone ser mujerTras el encuentro internacional diseñarán un proyecto para fomentar la participación femenina en el gazteleku

Esa ha sido, según han explicado desde el Consistorio, una de las condiciones para participar en el programa europeo Erasmus + impulsado conjuntamente por el departamento de promoción de la infancia, la adolescencia y la juventud de la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Aretxabaleta.

Un intercambio que ya vivió una primera parada el año pasasado, y que del 6 al 12 de octubre reunirá en Pisarwice a adolescentes de la ciudad turca de Niñufer, la alemana de Wiesbaden, Aretxabaleta y Palestina, además de las anfitrionas.

No es un simple viaje, es un proceso de aprendizaje en el que las adolescentes tienen la oportunidad de conocer las culturas, tradiciones, experiencias e historias de vida de diferentes personas.

La estancia Erasmus + durará una semana y en el amplio programa organizado reflexionarán sobre la diferencia de ser mujer en distintos países. Abordarán como la desigualdad de género afecta a la seguridad, los derechos, el acceso a la educación o al mercado laboral. Hablarán de cómo viven y en definitiva de qué supone ser mujer .

Todas las participantes convivirán juntas y además de participar en talleres y compartir reflexiones y proyectos de empoderamiento, tienen previsto realizar actividades de ocio, salidas culturales y excursiones.

La experiencia polaca se trasladará luego al gazteleku con la puesta en práctica de la mano de las protagonistas de un proyecto que fomente una mayor participación de las niñas y adolescentes en el servicio de ocio educativo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  2. 2

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  3. 3

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  4. 4

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  5. 5

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  6. 6 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  7. 7 Un concursante de OT 2025 critica el uso de las lenguas cooficiales: «Lo mejor es utilizar el castellano porque...»
  8. 8 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  9. 9

    La Real vestirá de Joma la próxima campaña
  10. 10 Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco De Erasmus+ a Polonia con el gazteleku

De Erasmus+ a Polonia con el gazteleku