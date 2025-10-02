De Erasmus+ a Polonia con el gazteleku

El intercambio internacional ya vivió una primera parada el año pasado y del 6 al 12 de octubre da una paso más con participantes de Alemania, Polonia, Turquía, Palestina y Aretxabaleta.

Willkommen, Ongi Etorri, Witamy, Hoş geldin, Easabiun, así recibirán el lunes en Pisarzowic, cerca de la ciudad polaca de Wroclaw, a las adolescentes del intercambio europeo Erasmus+ organizado con motivo del 'Día Internacional de las niñas', entre ellas siete aretxabaletarras que ultiman las maletas con muchas ganas de disfrutar de una experiencia que tiene la particularidad de centrarse en «el empoderamiento de la mujer».

La joven delegación local (actualmente están cursando cuarto de ESO) estará acompañada de dos educadoras del gazteleku y a su vuelta no solo compartirán lo vivido con el resto de usuarios del servicio municipal de ocio educativo, también con los padres y madres.

Y es que uno de los objetivos de su estancia en Polonia es diseñar un proyecto para fomentar la participación femenina en el gazteleku, organizando actividades especiales desde octubre a diciembre.

Esa ha sido, según han explicado desde el Consistorio, una de las condiciones para participar en el programa europeo Erasmus + impulsado conjuntamente por el departamento de promoción de la infancia, la adolescencia y la juventud de la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Aretxabaleta.

Un intercambio que ya vivió una primera parada el año pasasado, y que del 6 al 12 de octubre reunirá en Pisarwice a adolescentes de la ciudad turca de Niñufer, la alemana de Wiesbaden, Aretxabaleta y Palestina, además de las anfitrionas.

No es un simple viaje, es un proceso de aprendizaje en el que las adolescentes tienen la oportunidad de conocer las culturas, tradiciones, experiencias e historias de vida de diferentes personas.

La estancia Erasmus + durará una semana y en el amplio programa organizado reflexionarán sobre la diferencia de ser mujer en distintos países. Abordarán como la desigualdad de género afecta a la seguridad, los derechos, el acceso a la educación o al mercado laboral. Hablarán de cómo viven y en definitiva de qué supone ser mujer .

Todas las participantes convivirán juntas y además de participar en talleres y compartir reflexiones y proyectos de empoderamiento, tienen previsto realizar actividades de ocio, salidas culturales y excursiones.

La experiencia polaca se trasladará luego al gazteleku con la puesta en práctica de la mano de las protagonistas de un proyecto que fomente una mayor participación de las niñas y adolescentes en el servicio de ocio educativo.