ALE presenta una escultura del reciclaje a la Semana de la Prevención de Residuos

Once centros de formación profesional de Gipuzkoa, entre ellos Aretxabaleta Lanbide Eskola (ALE), participan en la exposición 'Modelando la Economía Circular', inaugurada el pasado viernes en Donostia y que reúne esculturas creadas por el alumnado. Los estudiantes han transformado materiales reciclados en arte dentro de la Semana Europea de Prevención de Residuos.

La exposición, que permanecerá durante toda la semana, vuelve a convertirse en un espacio de creatividad y conciencia ambiental. El objetivo de esta propuesta impulsada por el Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa es visibilizar el papel clave que desempeña la educación en la transición hacia un modelo circular. A través del trabajo manual, la experimentación y la innovación, los y las jóvenes demuestran que es posible dar una segunda vida a los residuos y convertirlos en recursos con valor.

Materiales reciclados

En el caso de la escultura confeccionada por los alumnos de Aretxabaleta Lanbide Eskola, que se puede observar en la fotografía, para construir la pieza presentada «utilizamos materiales reciclados como botellas de agua, latas de refresco, bolsas de patatas, bolsas de galletas, cajas, viruta metálica, guantes de látex usados y residuos vinculados al sector de automoción».

El proceso para elaborar la escultura comenzó lavando, clasificando y preparando cada elemento. «Medimos brazos y piernas, los realizamos con cartón y los forramos con bolsas. La base del cuerpo la hicimos con una caja entera forrada con papel de aluminio, a la cual pegamos extremidades y cabeza usando silicona. Las orejas se hicieron con botes de patatas. Para los cuernos utilizamos material del taller de automoción, y el cuello se resolvió con material de mecanizado».

Esta escultura demuestra que desde el reciclaje, desde lo que otros descartan, también nace arte, sentido, reflexión, responsabilidad ambiental y transformación positiva. Esta obra también representa aprendizaje, conciencia, responsabilidad y mejora continua.

Importancia de la limpieza

En palabras de sus creadores, esta escultura «reflexiona sobre nuestro ciclo cotidiano y la importancia real que tiene la limpieza dentro de nuestros hogares y de los espacios donde vivimos, estudiamos, trabajamos y nos relacionamos. La limpieza no es únicamente apariencia, es prevención, cuidado, salud colectiva, responsabilidad, respeto, autocuidado y conciencia sobre lo que generamos, consumimos y dejamos en el planeta. Aprendimos que cada acción, incluso la más pequeña, transforma el entorno».

El diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, puso en valor la implicación del alumnado y del profesorado en un proyecto que combina creatividad, formación y conciencia ambiental: «La economía circular empieza en las aulas. Cada escultura refleja un cambio cultural que ya está en marcha: el de una juventud que entiende los residuos como oportunidades. Iniciativas como esta permiten que las nuevas generaciones desarrollen habilidades técnicas y ambientales que serán imprescindibles para su futuro profesional en sectores cada vez más sostenibles».

Participantes

En esta edición han participado los siguientes centros: CIFP Kardala LHII (Mutriku), Izarraitz Lanbide Heziketa LHII (Azkoitia), Peñascal Kooperatiba (Tolosa), Ortzadar Ikastetxea (Donostia), Oteitza Lizeo Politeknikoa (Zarautz), CPIFP La Salle Berrozpe LHIPI (Andoain), Mendibil Formazio Zentroa BHIP (Irun), Meka Lanbide Eskola (Elgoibar), Oñati BHI (Oñati), Aretxabaleta Lanbide Eskola (Aretxabaleta) y Easo Politeknikoa (Donostia).

Durante el acto de entrega de premios, celebrado en la carpa 'GK Recycling' en la plaza Okendo, se reconoció el trabajo realizado por estos once centros, destacando el valor educativo y comunitario de la iniciativa. Las esculturas exhibidas muestran enfoques diversos, desde reflexiones artísticas sobre el consumo hasta representaciones simbólicas del equilibrio entre naturaleza e industria.

El Departamento de Sostenibilidad subraya que la economía circular es una apuesta estratégica para avanzar hacia un territorio más justo, innovador y resiliente. Este sector genera actualmente alrededor de 10.000 empleos y aporta en torno al 10% del PIB, consolidándose como un motor de empleo verde y modernización productiva