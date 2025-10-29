Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Antzuola

Landatxope y Bideberri lanzan un nuevo taller para trabajar la memoria

La inscripción para un programa gratuito de diez sesiones está abierta en el Ayuntamiento y en Landatxope Elkartea

J.A.M.

antzuola.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:40

Comenta

Con impulso de Landatxope Jubilatu Elkartea y apoyo de los servicios sociales Bideberri, se pone en marcha el 5 de noviembre el taller de memoria. Un servicio gratuito que se impartirá en Landatxope los miércoles de 9.30 a 11.00 horas con un total de diez sesiones. El objetivo es la activación cognitiva como medida preventiva para afecciones como la pérdida o merma de las funciones cerebrales.

El taller se centrará en mantener activo el cerebro trabajando alrededor de una serie de ejercicios que permitirá además crear unas dinámicas para que, a su finalización, los participantes puedan continuar con estas actividades en sus domicilios. En las sesiones aprenderán a realizar y entrenar variedad de juegos para cultivar la memoria a largo plazo.

La inscripción está abierta hasta esta jornada, inclusive, en el Ayuntamiento o Landatxope. El curso ofrece 15 plazas, y estará a cargo cargo de la antzuolarra Nagore Otadui.

Sistema de calefacción

El próximo jueves , 6 de noviembre, tendrá lugar el taller 'Jakin ezazu zein den berokuntza sistemarik egokiena zure etxebizitzarako'. En este espacio se buscará que la ciudadanía adquiera los criterios básicos necesarios sobre los diferentes sistemas de calefacción.

La actividad está enmarcada en el programa Energia Argitu del Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa. La participación requiere de inscripción en energiabulegoa@gipuzkoa.eus o llamar al número de teléfono 628 532 303, hasta el próximo 4 de noviembre.

Como destacan desde Argitu «cada cierto tiempo se pone de moda un tipo concreto de sistema de calefacción. Lo cierto es que para saber cuál es el sistema más eficiente se deben analizar varios aspectos como el tipo de vivienda, los aparatos o tuberías ya instaladas o el uso que se hace de la vivienda», y buscamos que « la ciudadanía salga con algunas nociones claras sobre el tema y adquiera los criterios básicos necesarios sobre los diferentes sistemas de calefacción para no tomar decisiones influidas por las novedades del mercado».

