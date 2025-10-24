Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los cinco ejes argumentales presentarán su propio vestuario diseñado por Arima Proyect. O.E.

Antzuola

Danza contemporánea este domingo en Torresoroa con el espectáculo 'Materia'

Un recorrido por los elementos de la naturaleza y la mitología euskaldun que ofrecen a partir de las 18.30 horas

Juan Antonio Migura

Antzuola

Viernes, 24 de octubre 2025, 21:01

Comenta

La pieza de danza contemporánea 'Materia. Izena duen guztia da' llega este domingo a Torresoroa a partir de las 18.30 horas. La dirección ... artística, coreografías e idea original de la obra vienen firmadas por la bailarina y profesora de contemporáneo residente en la localidad Blanca Carrasco.

