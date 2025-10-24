Danza contemporánea este domingo en Torresoroa con el espectáculo 'Materia'

La pieza de danza contemporánea 'Materia. Izena duen guztia da' llega este domingo a Torresoroa a partir de las 18.30 horas. La dirección ... artística, coreografías e idea original de la obra vienen firmadas por la bailarina y profesora de contemporáneo residente en la localidad Blanca Carrasco.

Ocho bailarinas dan cuerpo a la producción que implica a un veintena larga de protagonistas para levantar una propuesta de 70 minutos. Cinco actos afronta el cuerpo de danza para recorrer los personajes femeninos de la mitología vasca y su simbolismo entrelazado siempre con la naturaleza.

Los personajes populares de la mitología traídos a las actualidad están presentes en las piezas. Son las composiciones 'Ura', 'Haizea', 'Kaosa', 'Lurra' y 'Sua'. Ejes temáticos distinguidos coreográfica y musicalmente, y diferenciados por el vestuario diseñado por Arima Proyect.

Un espectáculo que permite en algo más de una hora, «un viaje desde el mundo mágico de sus raíces hasta el contexto actual. Acervo y modernidad, el rito y lo cotidiano, con la mujer como protagonista».

La entrada están a la venta por 10 euros, y por 5 euros para estudiantes y desempleados.