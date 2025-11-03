Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una de las concentraciones convocadas por el colectivo local para denuncia el genocidio. A.P.T.

Antzuola

Charla mañana con Thamer Birawir para conocer la vida en Palestina

Con organización de Antzuola-Palestina Taldea se desarrollará en Olaran desde las 18.30 horas

J.A.M.

antzuola.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:01

La iniciativa ciudadana Antzuola-Palestina Taldea propone para mañana un encuentro con el palestino, residente en Euskal Herria, Thamer Birawir para hablar de la situación que se vive a día de hoy en los territorios ocupados, del pasado y de las perspectivas de futuro.

El ponente, natural de Cisjordani,a vive hace treinta años en Tolosa, y apuntaba en un reciente entrevista que siempre ha tratado de reivindicar la causa palestina. Imparte clases de árabe y es miembro de la asociación 'Amigos de Palestina'». También ha mostrado públicamente su escepticismo sobre el reciente acuerdo de paz. «La paz solamente va a llegar cuando se cambie de mentalidad y ningún pueblo se sienta superior al otro», señaló. La charla tendrá lugar mañana, desde las 18.30 horas, en el salón de la planta baja de Olaran.

Primer euskaldun

El Ekain Larrea Aranguren se clasificó el domingo como primer atleta vasco en la 62 edición del Cross Internacional Lasarte San Sebastián donde cruzó la meta en absoluta en el puesto 14 en 20 minutos 52 segundos. Victoria para Titus Kiprotich en 19:25.

Ahorro energético

La de hoy es la última jornada para apuntarse y poder acudir el jueves al taller 'Jakin ezazu zein den berokuntza sistemarik egokiena zure etxebizitzarako' centrado en los sistemas de calefacción. Tendrá lugar desde las 18.00 horas en Olaran. Para apuntarse ha que escribir a energiabulegoa@gipuzkoa.eus o llamar al teléfono 628 532 303.

