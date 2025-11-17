Mientras AKE puntúa fuera de casa Eztala renueva el césped artificial

Operario instala la alfombra en el pavimento para el caucho y las briznas

J. A. M. antzuola. Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:05

El campo de Eztala tiene en marcha las labores para cambiar la hierba artificial por una nueva alfombra en un proceso que esperan esté cerrado en seis semanas. Los trabajos dieron inicio con la retirada de la vieja superficie. Ahora mismo proceden, tras el prensado y alisado de la base con una composición que facilita el drenaje, a la colocación de alfombra sintética que servirá de base al caucho y la hierba artificial.

Dieciséis años después ha llegado la renovación que implica financieramente a la Diputación Foral de Gipuzkoa y su plan anual para la renovación de instalaciones deportivas, a la Real Sociedad y el Ayuntamiento.

La inversión es de 295.000 euros de los que la ayuda foral, que obliga a ejecutar en este ejercicio, ascenderá al 35%. Por su parte la Real Sociedad por el convenio con el club dará 50.000 euros y el resto correrá a cargo de las arcas municipales.

Durante este periodo de trabajo, que se prolongará mes y medio, los equipos del AKE desplazan los entrenamientos a campos de municipios vecinos, y los encuentros del calendario oficial tendrán lugar en Bergara donde jugarán como locales.

Líderes de nuevo

El primer equipo masculino de AKE de la primera regional ha recuperado el liderato tras empatar el sábado en Ipintza ante el Bergara a un gol y pinchar el Urola. Comparten 21 puntos con la formación de Alto Urola. El gol de la igualada llegó en el minuto 78 por mediación de Iker Gardoki Larrea.

El juvenil preferente, con la victoria en Mojategi por 2-3 ante el Mondragón, ha roto una racha negativa de un mes. Ahora ocupan la zona media con 14 puntos.

Ante los cerrajeros se adelantaron en el minuto 26 con el tanto de Alex Reifs Martínez para ser superados 2-1 en el 60. Una reacción final permitió el triunfo con los tantos de Oinatz Peñagarikano Zubikarai en el 66, y Auritz Iturbe Sudupe en el 75.