Mucho público en el paso de los atletas por Irimo en 2025. 8MILIAK

Antzuola

Abren el plazo para el sorteo de quince dorsales de 8Miliak

Los vecinos de Antzuola podrán dar el nombre para acceder al premio hasta las 10.00 horas del 3 de diciembre

J. A. M.

antzuola.

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:10

Comenta

La decimotercera edición de la carrera atlética 8Miliak, a disputar el sábado 21 de febrero de 2026, pone en marcha la adjudicación gratuita de quince dorsales para deportistas locales. Pueden apuntarse a la rifa hasta las 10.00 horas del 3 de diciembre. Se adjudicarán 10 dorsales para el recorrido largo de adultos y 5 para el infantil de Antzuola 8Miliak

Para tomar parte deben remitir a antzuolako8m@gmail.com el nombre y apellidos, fecha de nacimiento y un teléfono de contacto. El sorteo tendrá lugar el 4 de diciembre a las 19.00 horas. Con esta iniciativa la organización busca impulsar más la presencia de atletas locales en la trail de montaña.

La inscripción para la carrera de montaña en su XIII edición Antzuolako 8Miliak todavía no se ha abierto y los organizadores han comunicado que en breve se darán a conocer las fechas para una carrera que siempre agota los dorsales. El año pasado las 300 plazas volaron en seis minutos.

La prueba parte de la Plaza en dirección a Irimoegi, transita por Basalde, sube a Irimo (898 metros), tras pasar por la cresta baja hacia el merendero de Trekutz, vuelve por Irimoegi y desciende hasta alcanzar la meta de la Plaza. Acumula un desnivel positivo de 763 metros en las ocho millas, algo más de 14 kilómetros.

Desde 2022 la carrera trail dispone de una categoría para jóvenes de 12 a 16 años, con un recorrido de 5,2 kilómetros y un desnivel positivo de 273 metros.

