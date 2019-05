Alternativas de movilidad en Vitoria durante la Final Four

Cerca de 14.000 personas están a punto de llegar a Vitoria y una de cada cuatro será extranjera. La mayoría no conocen la ciudad. Pero todas tienen que ir al Buesa al mismo tiempo. Un pabellón al que no se puede ir en coche. Aparcar está prohibido en todo el entorno del pabellón. Repasamos las alternativas de movilidad que el Ayuntamiento ha puesto en marcha para que la Final Four de Vitoria sea un éxito.

Lanzadera de Tuvisa. Tuvisa operará una línea lanzadera, desde la calle los Herrán 36, que irá directa al pabellón. Tiene el precio de un billete normal y se paga en metálico o con la tarjeta BAT. También sirve el 'mobility pass'. Funcionará cada 10 minutos, desde dos horas antes del primer partido, hasta el comienzo del segundo. El viernes, por ejemplo, de 16 a 20 horas. La vuelta se iniciará acabados los dos partidos. Todos los autobuses harán parada en Portal de Legutiano (Iparralde), calle Paz (Dendaraba), Cadena y Eleta (Catedral) y avenida de Gasteiz (frente al Europa). También se refuerza el Gautxori y el tranvía, sobre todo el domingo.

'Mobility Pass'. El 'mobility pass' es una tarifa plana. Por 10 euros, viajes ilimitados en todos los transportes de Vitoria. Este pase da acceso igualmente a los buses exclusivos que conectarán la cancha con los parkings de Lakua y Mendizorroza, donde deberán dejar el coche los que lleguen por carretera y desde el centro.

Bicicletas. Es uno de los medios habituales en Vitoria. Para evitar confusiones y desincentivar a los amigos de las rueda ajenas, se han colocado 37 módulos de aparcabicis, los mismos que en el Azkena, que facilitan 296 plazas en las que candar adecuadamente el velocípedo.

Diversidad funcional. El anuncio de que el párking del Buesa se cerraba y tendría un uso exclusivo de la Euroliga generó una ligera inquietud entre las personas con movilidad reducida. Lógico. Finalmente, el Ayuntamiento y los organizadores han convenido que aquellos espectadores con entrada y con un vehículo con la tarjeta azul que acredita la diversidad funcional sí podrán acceder a la explanada que rodea la antigua feria de ganado. Para ello deben presentar la tarjeta, el DNI y la entrada para la Final Four.

Puntos de atención. Es conocido que un evento como el de la Final Four supera lo deportivo. Es un acontecimiento también en los económico. Por ello, durante el fin de semana, hasta 2.300 personas trabajarán coordinadas para solucionar imprevistos. La cita de Vitoria contará con 170 voluntarios. Una de las cosas que harán es atender los puestos situados en la fan zone y en las paradas de los buses fletados por la Euroliga desde Bilbao y San Sebastían, que a Vitoria llegan a la calle José Mardones.

Centro peatonal. El Ayuntamiento recuerda que desde las 8 horas del viernes hasta el lunes, las calles Portal del Rey, San Francisco, Nueva Dentro -el interior de la almendra medieval- Mateo Moraza, un trozo de Olaguíbel, El Prado, Independencia y General Álava pasarán a ser peatonales. También hay importantes restricciones de aparcamiento en esas calles.